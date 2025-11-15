USD 1.7000
Вэнс о диалоге Трампа с Путиным

10:22 89

Диалог президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным необходим для того, чтобы закончить войну в Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

В ходе беседы он отметил, что слышал, как многие люди критиковали Трампа за то, что тот разговаривал с Путиным. При этом Вэнс объяснил мотив этих разговоров.

«Если вы хотите достичь мира, вы должны быть сильными. Вы также должны разговаривать с людьми. Вы должны заниматься агрессивной, активной дипломатией», - сказал Вэнс.

Также вице-президент США предположил, что доктрина Трампа заключается в том, чтобы иметь сильную армию и сосредоточиться на мире.

«Его доктрина заключается в том, чтобы иметь самую сильную армию в мире, сосредоточиться на мире, но не позволять журналистам в Вашингтоне указывать вам, с кем вы можете разговаривать и как вы можете заниматься дипломатией», - резюмировал Вэнс.

На днях издание The Atlantic писало, что в Белом доме признали провал попыток завершить войну России и Украины. В частности, усилия США склонить стороны к компромиссу были сорваны из-за амбиций Кремля и отказа Киева уступать территории.

Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения ФОТО, ВИДЕО
04:35 4099
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика
14 ноября 2025, 22:11 2419
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика
01:00 2709
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 3541
Врачи протестуют по всей Англии
Врачи протестуют по всей Англии объектив haqqin.az
01:54 1856
Запрещенная партия готовит акцию
Запрещенная партия готовит акцию объектив haqqin.az
01:21 2388
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
Россия представила свидетельства: в посольство Азербайджана выстрелила Украина
14 ноября 2025, 22:26 10571
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол
Наступило время, когда адвокатом Бога должен быть дьявол о вечном
14 ноября 2025, 19:52 3614
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
Баку и Тбилиси согласовали расширение проектов SOCAR
00:55 1455
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
Генсек ООН осудил удар по посольству Азербайджана в Киеве
14 ноября 2025, 23:10 2605
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве
МИД об эвакуации посольства Азербайджана в Киеве все еще актуально
14 ноября 2025, 17:38 15242

