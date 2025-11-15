Вэнс о диалоге Трампа с Путиным

Диалог президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным необходим для того, чтобы закончить войну в Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

В ходе беседы он отметил, что слышал, как многие люди критиковали Трампа за то, что тот разговаривал с Путиным. При этом Вэнс объяснил мотив этих разговоров.

«Если вы хотите достичь мира, вы должны быть сильными. Вы также должны разговаривать с людьми. Вы должны заниматься агрессивной, активной дипломатией», - сказал Вэнс.

Также вице-президент США предположил, что доктрина Трампа заключается в том, чтобы иметь сильную армию и сосредоточиться на мире.

«Его доктрина заключается в том, чтобы иметь самую сильную армию в мире, сосредоточиться на мире, но не позволять журналистам в Вашингтоне указывать вам, с кем вы можете разговаривать и как вы можете заниматься дипломатией», - резюмировал Вэнс.

На днях издание The Atlantic писало, что в Белом доме признали провал попыток завершить войну России и Украины. В частности, усилия США склонить стороны к компромиссу были сорваны из-за амбиций Кремля и отказа Киева уступать территории.