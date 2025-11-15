USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Американцы вытесняют российский газ «до последней молекулы»

10:29 926

Соединенные Штаты Америки намерены вытеснить российский газ с рынка Европейского союза «до последней молекулы». Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Издание отметило, что должностные лица США совершали визиты в европейские страны для продвижения американских энергоносителей. При этом поездки совпадали с попыткой нефтетрейдера Gunvor приобрести зарубежные активы российского «Лукойла», что вызвало у компании проблемы, следует из материала.

В июле США и ЕС заключили торговую сделку, в рамках которой Брюссель закупит американские энергоносители на сумму $750 млрд. Кроме того, европейцы согласились увеличить инвестиции из Европы в США на $600 млрд и покупать американское оружие. Взамен Вашингтон вдвое снизил пошлины на европейские товары — с 30 до 15%.

13 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз планирует предложить Соединенным Штатам план реализации следующего этапа торгового соглашения. По информации журналистов, план будет касаться импортных пошлин, доступа товаров из Европы на рынок США, а также цифровой торговли.

США взорвали термоядерную бомбу
США взорвали термоядерную бомбу
12:59 15
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 1321
Обещание Алиева Палестине
Обещание Алиева Палестине
11:54 1231
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии о развитии ситуации
10:30 1913
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 22:11 2695
США о необходимости разговоров с Путиным
США о необходимости разговоров с Путиным
10:22 1686
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей?
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей? дикий мир
02:09 8074
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 21:44 4799
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения ФОТО, ВИДЕО
04:35 5658
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика
01:00 3297
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 3829

ЭТО ВАЖНО

США взорвали термоядерную бомбу
США взорвали термоядерную бомбу
12:59 15
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 1321
Обещание Алиева Палестине
Обещание Алиева Палестине
11:54 1231
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии о развитии ситуации
10:30 1913
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 22:11 2695
США о необходимости разговоров с Путиным
США о необходимости разговоров с Путиным
10:22 1686
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей?
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей? дикий мир
02:09 8074
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 21:44 4799
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения ФОТО, ВИДЕО
04:35 5658
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика
01:00 3297
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 3829
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться