Битва SOCAR с американцами в Болгарии

Вопрос о том, придется ли Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) конкурировать с американской корпорацией Chevron в Болгарии, становится на фоне реструктуризации зарубежных активов компании «Лукойл» одним из наиболее интригующих сюжетов. Ситуация вокруг болгарского нефтеперерабатывающего завода «Нефтохим Бургас» постепенно принимает очертания многоходовой комбинации, в которой пересекаются интересы Анкары, Баку, Вашингтона, Брюсселя и неожиданным образом - американского энергетического гиганта. По информации, поступившей в haqqin.az из турецких источников, Мехмет Дженгиз, владелец компании Cengiz Holding, выступающий в связке с SOCAR, не намерен отказываться от планов по приобретению активов «Лукойла» в Болгарии. Напомним в этой связи, что в течение 2025 года консорциум Cengiz–SOCAR вел детальные переговоры о покупке крупнейшего на Балканах нефтеперерабатывающего завода в городе Бургас на Черном море.

Как заявил Мехмет Дженгиз, санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США были введены в момент, когда сделка находилась на стадии подготовки к подписанию. По его словам, «консорциум изучает, какие юридические действия могут быть предприняты, и не намерен отказываться от своих планов». Руководство SOCAR официально не комментирует ситуацию, однако источники, близкие к компании, отмечают, что еще до введения американских санкций ключевыми преимуществами консорциума назывались удобная логистика поставок нефти на НПЗ в Бургасе, диверсифицированный доступ к сырьевым ресурсам и способность обеспечить бесперебойную загрузку перерабатывающих мощностей. Уточним, что Cengiz Holding является одним из крупнейших турецких холдингов, который работает в сфере энергетики и инфраструктуры и пользуется поддержкой руководства Турции. Ну а SOCAR — мощный государственный игрок с собственными экспортными трубопроводами и опытом управления нефтеперерабатывающими предприятиями, включая два недавно приобретенных завода в Италии и крупный нефтеперерабатывающий комплекс в Турции. Как стало известно haqqin.az, официальные лица в США и Евросоюзе осведомлены о намерении консорциума Cengiz–SOCAR приобрести болгарские активы «Лукойла» за сумму в диапазоне от 2 до 2,5 миллиарда долларов. Этот проект вписывается в общую стратегию SOCAR по усилению присутствия на Балканах, где компания уже ведет активную деятельность.

В свою очередь компания Cengiz Holding имеет успешную историю реализации проектов в Болгарии и недавно при поддержке Анкары и Вашингтона вошла в крупный энергетический проект по обеспечению электроэнергией территории Сирии. Однако неожиданным фактором стала возможная конкуренция со стороны корпорации Chevron. Первые сообщения об интересе этой американской компании появились в ноябре, и, что особенно примечательно, исходили они из российских информационных источников. Chevron не подтверждает и не опровергает эти сведения, однако активизация этого энергетического гиганта выглядит вполне закономерной. Компания является ключевым акционером нефтяных проектов в Казахстане, где ей принадлежит 50 процентов в проекте «Тенгиз» и 18 - в «Карачаганаке». На этом фоне показательна недавняя встреча в Вашингтоне президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с руководством Chevron, по итогам которой стороны договорились об укреплении сотрудничества. Следует учитывать, что в течение 2024–2025 годов нефть из Казахстана наряду с поставками из Азербайджана и Ирака была основным видом сырья для болгарского НПЗ. Chevron обладает обширной инфраструктурой переработки, управляя пятью крупными нефтеперерабатывающими заводами на территории США. Логистически поставки сырья в Бургас могут оказаться для Chevron более затратными, чем для Cengiz–SOCAR. И, тем не менее, многое будет зависеть от политического решения США и правительства Болгарии. Вашингтон уже активно использует греческие порты, в частности терминал в Александруполисе, через который также может осуществляться поставка нефти и нефтепродуктов в Болгарию, владеющую 20 процентами акций греческого терминала. На данный момент нет ясности относительно приватизации активов «Лукойла». Однако 13 ноября болгарские власти назначили бывшего министра экономики Болгарии Петко Николова специальным управляющим завода «Нефтохим Бургас». Болгарские СМИ сообщают, что кандидатура Николова была согласована с Соединенными Штатами. Это особенно значимо, поскольку именно США ввели 23 октября санкции против зарубежных активов «Лукойла». Петко Николов имеет значительный опыт регулирования корпоративных рынков, с 2003 по 2016 год он возглавлял Комиссию по защите конкуренции, а в 2020 году инициировал расследование против «Лукойла» по факту завышения цен на топливо. Напомним, активы «Лукойла» в Болгарии включают НПЗ в Бургасе мощностью около 10 миллионов тонн нефти в год, стоянки хранения, нефтебазы, бункеровочный бизнес и сеть из 220 автозаправочных станций. После введения санкций компания заявила о намерении продать международные активы торговой компании Gunvor, однако после того, как Министерство финансов США предупредило о невозможности выдачи лицензии на ведение бизнеса до окончания российско-украинского конфликта, Gunvor отозвала свое предложение.