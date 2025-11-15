Взрыв в полицейском участке в Индии: есть погибшие

Стало известно число погибших и пострадавших в результате взрыва в полицейском участке города Новгам в Индии. Телеканал NDTV информирует о как минимум семи погибших.

Также сообщается о 27 получивших травмы той или иной степени тяжести.

Взрыв прогремел во время проверки криминалистами хранившихся в участке взрывчатых веществ, информирует телеканал.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел во время планового осмотра служебных помещений, при этом взрывная волна повредила несколько служебных автомобилей, находившихся на территории полицейского участка.

Накануне взрыв прогремел на фармацевтической фабрике в Индии, два человека погибли, еще 20 ранены.

Также сообщалось, что взрыв автомобиля, который произошел в индийском Нью-Дели в понедельник, 10 ноября, правоохранительные органы расследуют как террористический акт. Напомним, при этом взрыве 24 человека пострадали, 13 погибли.