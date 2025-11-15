Ракеты за 3,5 миллиарда

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Германии ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC, а также сопутствующего оборудования на сумму около $3,5 млрд. Об этом говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Агентство предоставило необходимую сертификацию, сообщив об этом Конгрессу.

Как указано, правительство Германии запросило покупку до 173 ракет Standard Missile 6 (SM-6) Block I и до 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC, а также различного сопутствующего оборудования. Общая сметная стоимость составляет $3,5 млрд.

«Предлагаемое соглашение будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», – говорится в сообщении.

Согласно заявлению, это поможет Германии реагировать на «нынешние и будущие угрозы за счет предоставления интегрированных средств противовоздушной и противоракетной обороны, которые могут быть развернуты с помощью будущих боевых кораблей класса F127, оснащенных системой вооружения Aegis, а также улучшит ее способность действовать совместно с вооруженными силами США и других союзников.

Напомним, в сентябре США одобрили закупку правительством Германии ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120D-3 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles и сопутствующего оборудования на сумму около $1,23 млрд.