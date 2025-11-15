USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Ракеты за 3,5 миллиарда

10:53 1562

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Германии ракет Standard Missile 6 Block I и Standard Missile 2 Block IIIC, а также сопутствующего оборудования на сумму около $3,5 млрд. Об этом говорится в заявлении Агентства по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Агентство предоставило необходимую сертификацию, сообщив об этом Конгрессу.

Как указано, правительство Германии запросило покупку до 173 ракет Standard Missile 6 (SM-6) Block I и до 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC, а также различного сопутствующего оборудования. Общая сметная стоимость составляет $3,5 млрд.

«Предлагаемое соглашение будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», – говорится в сообщении.

Согласно заявлению, это поможет Германии реагировать на «нынешние и будущие угрозы за счет предоставления интегрированных средств противовоздушной и противоракетной обороны, которые могут быть развернуты с помощью будущих боевых кораблей класса F127, оснащенных системой вооружения Aegis, а также улучшит ее способность действовать совместно с вооруженными силами США и других союзников.

Напомним, в сентябре США одобрили закупку правительством Германии ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120D-3 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles и сопутствующего оборудования на сумму около $1,23 млрд.

США взорвали термоядерную бомбу
США взорвали термоядерную бомбу
12:59 26
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 1324
Обещание Алиева Палестине
Обещание Алиева Палестине
11:54 1236
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии о развитии ситуации
10:30 1917
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 22:11 2695
США о необходимости разговоров с Путиным
США о необходимости разговоров с Путиным
10:22 1688
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей?
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей? дикий мир
02:09 8078
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 21:44 4800
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения ФОТО, ВИДЕО
04:35 5661
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика
01:00 3297
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 3829

ЭТО ВАЖНО

США взорвали термоядерную бомбу
США взорвали термоядерную бомбу
12:59 26
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 1324
Обещание Алиева Палестине
Обещание Алиева Палестине
11:54 1236
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии о развитии ситуации
10:30 1917
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 22:11 2695
США о необходимости разговоров с Путиным
США о необходимости разговоров с Путиным
10:22 1688
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей?
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей? дикий мир
02:09 8078
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 21:44 4800
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения ФОТО, ВИДЕО
04:35 5661
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика
01:00 3297
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 3829
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться