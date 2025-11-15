USD 1.7000
Ядерная бомба на старте

11:01 1337

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами на борту самолета Air Force One подтвердил намерение провести ядерные испытания, поскольку «их проводят другие люди».

На вопрос о том, как скоро это произойдет, Трамп ответил: «Очень скоро». Он не стал уточнять, будет ли осуществлен взрыв ядерной боеголовки.

«У нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны», — продолжил президент, заявив, что не хотел проводить реновацию в этой отрасли, но у него «не было выбора» из-за других стран. Трамп считает, что в ближайшие четыре-пять лет Россия и Китай догонят США по ядерному арсеналу.

По оценке SIPRI, на январь 2025 года в мире была 12 241 ядерная боеголовка. Из них 9614 относятся к военным запасам — это боеголовки, которые размещены на ракетах и в хранилищах с оперативными силами, и боеголовки в хранилищах, которые могут быть развернуты.

Около 90% всего ядерного оружия и все списанные боеголовки приходятся на Россию и США — 4309 и 3700 в военных запасах соответственно. В арсенале Китая, по подсчетам SIPRI, 600 боеголовок, он растет быстрее, чем у любой другой ядерной страны (примерно на 100 боеголовок в год с 2023 года).

«Что я хотел бы, так это денуклеаризации», — указал Трамп, добавив, что имеет в виду встречу с участием России, США и Китая для обсуждения ядерного разоружения.

