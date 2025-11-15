USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Трамп все решил

11:08 1265

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам на борту Air Force One, что его страна добилась «большого прогресса» в том, что касается прекращения поставок наркотиков на фоне сообщений, что Вашингтон готовится к ударам по целям в Венесуэле.

Трамп утвердительно ответил на вопрос, принял ли он решение о дальнейших шагах по отношению к Венесуэле. «Не могу сказать, какое именно», — добавил он.

Президент США не раз грозил расширить атаки на территорию Венесуэлы, но в октябре заявил, что не рассматривает такую возможность. Тем не менее, как пишет The Washington Post, в Вашингтоне продолжают обсуждать вопросы потенциальных военных действий в Венесуэле. Совещания в Белом доме проходили 13 и 14 ноября, в них участвовали глава Пентагона Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и заместитель главы аппарата администрации Стивен Миллер.

В начале ноября представители Белого дома заявляли, что юридических обоснований для атак на какие-либо наземные цели в Венесуэле нет.

