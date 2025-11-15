USD 1.7000
Азербайджанская нефть выросла в цене

11:13 594

Стоимость нефти марки Azeri Light (CIF) на мировых рынках приблизилась к $68 за баррель.

Цена на азербайджанскую нефть за баррель выросла на $1,66 доллара США, или на 2,5% - до $67,94.

США взорвали термоядерную бомбу
США взорвали термоядерную бомбу
12:59 34
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 1328
Обещание Алиева Палестине
Обещание Алиева Палестине
11:54 1241
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии о развитии ситуации
10:30 1922
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 22:11 2695
США о необходимости разговоров с Путиным
США о необходимости разговоров с Путиным
10:22 1688
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей?
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей? дикий мир
02:09 8078
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 21:44 4802
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения ФОТО, ВИДЕО
04:35 5663
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика
01:00 3298
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 3830

