Азербайджанская нефть выросла в цене

Стоимость нефти марки Azeri Light (CIF) на мировых рынках приблизилась к $68 за баррель.
Цена на азербайджанскую нефть за баррель выросла на $1,66 доллара США, или на 2,5% - до $67,94.
Стоимость нефти марки Azeri Light (CIF) на мировых рынках приблизилась к $68 за баррель.
Цена на азербайджанскую нефть за баррель выросла на $1,66 доллара США, или на 2,5% - до $67,94.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.