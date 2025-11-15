Словакия опять вставляет палки в украинские колеса

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил несогласие с планом Евросоюза по выделению Украине средств в размере €140 млрд. Об этом политик заявил в ходе встречи с учениками школы в городе Попрад, запись которой была опубликована на видеохостинге YouTube.

«Никогда, никогда не соглашусь со €140 млрд на Украину», — сказал он.

По словам политика, финансовая помощь Киеву может продлить конфликт, как он оценивает, еще на два года. Фицо также отверг участие Словакии в любой другой схеме по финансированию Украины.

10 ноября сообщалось, что Словакия выступила против использования ЕС замороженных активов России для помощи Украине. По данным издания The European Conservative, Фицо отказался поддерживать данный план, считая, что он не будет способствовать разрешению конфликта в Украине.