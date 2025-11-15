Полыхает Буэнос-Айрес

На юге Большого Буэнос-Айреса (агломерация на востоке Аргентины) прогремел мощный взрыв в промышленном парке Спегацинни на химическом предприятии. Об этом сообщило издание Infozona.

Уточняется, что взрывом выбило окна в домах в радиусе четырех километров. Происшествие вызвало панику у жителей городов Эсейса и Кануэлас. Взрывная волна ощущалась в 15 километрах от эпицентра в городе Монте-Гранде.

Источником взрыва стали агрохимическое и нефтехимическое предприятия. В результате аварии начался пожар, который пожарные до сих пор не взяли под контроль. Подчеркивается, что на месте работает более десяти расчетов пожарных.

«Мы пытаемся взять ситуацию под контроль, но не можем. Пожар очень сильный. Взрыв затронул несколько предприятий на территории комплекса», — отметил мэр города Эсейса Гастон Гранадос.

Сразу после взрыва в небо над Буэнос-Айресом поднялся километровый столб черного густого дыма. Из-за токсичного характера горящих материалов власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащих районов.

По предварительным данным, в результате взрывов никто не пострадал. Власти предполагают, что сотрудники предприятия успели вовремя эвакуироваться. Сейчас полиция пытается выяснить, был ли кто-то внутри завода в момент происшествия.