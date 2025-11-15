USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Обещание Алиева Палестине

11:54 1249

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 ноября направил поздравительное послание президенту Палестины Махмуду Аббасу по случаю национального праздника.

«Азербайджан всегда демонстрировал солидарность в палестинском вопросе, поддерживает его решение на основе создания независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме и принципа двух государств согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН.

Выражаю надежду, что результаты состоявшегося в Шарм-эш-Шейхе Саммита мира по Ближнему Востоку будут способствовать обеспечению мира, стабильности и спокойствия в регионе.

Мы будем и впредь продолжать оказывать Палестине необходимую гуманитарную помощь», - говорится в тексте письма, опубликованном на официальном сайте главы государства.

США взорвали термоядерную бомбу
США взорвали термоядерную бомбу
12:59 46
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
11:38 1333
Обещание Алиева Палестине
Обещание Алиева Палестине
11:54 1250
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
10:30 1924
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
14 ноября 2025, 22:11 2695
США о необходимости разговоров с Путиным
США о необходимости разговоров с Путиным
10:22 1691
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей?
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей?
02:09 8081
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
14 ноября 2025, 21:44 4803
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения
04:35 5666
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
01:00 3298
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
14 ноября 2025, 20:57 3831

