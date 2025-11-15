Обещание Алиева Палестине

«Азербайджан всегда демонстрировал солидарность в палестинском вопросе, поддерживает его решение на основе создания независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме и принципа двух государств согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН.

Выражаю надежду, что результаты состоявшегося в Шарм-эш-Шейхе Саммита мира по Ближнему Востоку будут способствовать обеспечению мира, стабильности и спокойствия в регионе.

Мы будем и впредь продолжать оказывать Палестине необходимую гуманитарную помощь», - говорится в тексте письма, опубликованном на официальном сайте главы государства.