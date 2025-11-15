USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Жуткая история в Гяндже

12:10

На территории поселка Почт города Гянджи произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль сбил переходившего дорогу 15-летнего Азиза Гурбанова. Он скончался по пути в больницу. Однако позднее стало известно, что наезд на подростка был совершен преднамеренно.  

Местный житель Аладдин Фарзалиев, 1997 года рождения, на автомобиле ВАЗ-2107 намеренно сбил Азиза Гурбанова.

Согласно предварительной информации, за несколько часов до происшествия Азиз Гурбанов угнал машину Аладдина Фарзалиева. Из-за этого между ними возник спор.

Во время спора Азиз Гурбанов ударил Аладдина Фарзалиева ножом в бедро, а затем камнем по голове. После этого подросток скрылся с места происшествия.

Аладдин Фарзалиев сел за руль своего автомобиля и поехал вслед за обидчиком. Увидев шедшего по дороге Азиза Гурбанова, Аладдин Фарзалиев направил на него автомобиль. Подросток, оказавшийся зажатым между забором дома и транспортным средством, получил тяжелые травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Подросток скончался по дороге в больницу.

Аладдин Фарзалиев после происшествия добровольно сдался полиции.

По факту продолжается расследование.

