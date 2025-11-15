USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

США опять «увидели» химоружие

12:28

США обосновали законность ударов по судам в Карибском море, подозреваемым в перевозке наркотиков, возможностью использования фентанила как химического оружия. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с меморандумом Минюста.

Документ был подготовлен летом, но его содержание пока не раскрыто. По данным издания, приведенные аргументы вызвали резкую критику среди демократов и некоторых республиканцев.

В меморандуме говорится, что фентанил ранее уже применялся как оружие, однако представитель Минюста подчеркнул, что окончательные выводы документа не основаны на теме химоружия. Главным юридическим основанием операции стало решение администрации Трампа признать наркокартели иностранными террористическими организациями, что делает их законными военными целями, отмечает газета.

США взорвали термоядерную бомбу
США взорвали термоядерную бомбу
12:59
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
11:38
Обещание Алиева Палестине
Обещание Алиева Палестине
11:54
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
10:30
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
14 ноября 2025, 22:11
США о необходимости разговоров с Путиным
США о необходимости разговоров с Путиным
10:22
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей?
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей?
02:09
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
14 ноября 2025, 21:44
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения
04:35
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
01:00
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
14 ноября 2025, 20:57

