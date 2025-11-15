США опять «увидели» химоружие

США обосновали законность ударов по судам в Карибском море, подозреваемым в перевозке наркотиков, возможностью использования фентанила как химического оружия. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с меморандумом Минюста.

Документ был подготовлен летом, но его содержание пока не раскрыто. По данным издания, приведенные аргументы вызвали резкую критику среди демократов и некоторых республиканцев.

В меморандуме говорится, что фентанил ранее уже применялся как оружие, однако представитель Минюста подчеркнул, что окончательные выводы документа не основаны на теме химоружия. Главным юридическим основанием операции стало решение администрации Трампа признать наркокартели иностранными террористическими организациями, что делает их законными военными целями, отмечает газета.