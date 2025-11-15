USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Россия хочет строить беспилотники с Индией

12:40 137

Россия может наладить сотрудничество с Индией в сфере гражданских беспилотных технологий. Об этом сообщил журналистам в кулуарах международного делового форума «Саммит партнерства» глава делегации из РФ, замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев.

«В России это направление успешно развивается, разработана и реализуется соответствующая отраслевая стратегия», - cказал он, указав на возможности сотрудничества в этой сфере с Индией.

Груздев отметил, что «на форуме обсуждалась тема развития беспилотных технологий как в сфере авиации, так и автотранспорта».

«Нам есть что предложить индийским партнерам. Вы прекрасно знаете, что в России это направление динамично развивается, успешно реализуется соответствующая отраслевая стратегия», — заявил он.

В Индии 14–15 ноября проходит одно из крупнейших международных бизнес-мероприятий страны — форум «Саммит партнерства». В нем участвуют более трех тысяч делегатов из разных стран.

США взорвали термоядерную бомбу
США взорвали термоядерную бомбу
12:59 55
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 1337
Обещание Алиева Палестине
Обещание Алиева Палестине
11:54 1252
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии о развитии ситуации
10:30 1928
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 22:11 2695
США о необходимости разговоров с Путиным
США о необходимости разговоров с Путиным
10:22 1695
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей?
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей? дикий мир
02:09 8083
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 21:44 4804
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения ФОТО, ВИДЕО
04:35 5668
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика
01:00 3299
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 3831

ЭТО ВАЖНО

США взорвали термоядерную бомбу
США взорвали термоядерную бомбу
12:59 55
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 1337
Обещание Алиева Палестине
Обещание Алиева Палестине
11:54 1252
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии о развитии ситуации
10:30 1928
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 22:11 2695
США о необходимости разговоров с Путиным
США о необходимости разговоров с Путиным
10:22 1695
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей?
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей? дикий мир
02:09 8083
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация
Пути Саудовской Аравии и Эмиратов разошлись… Новая дестабилизация наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 21:44 4804
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения
Сборная Франции прилетела в Баку и отметила тут день рождения ФОТО, ВИДЕО
04:35 5668
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика
01:00 3299
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...»
Американский аналитик: «У Азербайджана нет планов захватить Зангезур военным путем...» наш обзор
14 ноября 2025, 20:57 3831
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться