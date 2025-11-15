Россия хочет строить беспилотники с Индией

Россия может наладить сотрудничество с Индией в сфере гражданских беспилотных технологий. Об этом сообщил журналистам в кулуарах международного делового форума «Саммит партнерства» глава делегации из РФ, замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев.

«В России это направление успешно развивается, разработана и реализуется соответствующая отраслевая стратегия», - cказал он, указав на возможности сотрудничества в этой сфере с Индией.

Груздев отметил, что «на форуме обсуждалась тема развития беспилотных технологий как в сфере авиации, так и автотранспорта».

«Нам есть что предложить индийским партнерам. Вы прекрасно знаете, что в России это направление динамично развивается, успешно реализуется соответствующая отраслевая стратегия», — заявил он.

В Индии 14–15 ноября проходит одно из крупнейших международных бизнес-мероприятий страны — форум «Саммит партнерства». В нем участвуют более трех тысяч делегатов из разных стран.