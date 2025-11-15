Трамп почти сдал Украину

На фоне коррупционного скандала в энергетической сфере Украины Южное командование ВСУ было вынуждено отвести войска с Александровского и Гуляйпольского направлений Запорожской области. Российской армии удалось воспользоваться густым туманом и продвинуться вглубь Покровска с техникой и минометами. Очевидно, что попытка украинского спецназа, брошенного на «зачистку» города, оказалась запоздалой и малоэффективной. Ближайшие недели будут для украинской обороны чрезвычайно сложными. Однако европейские союзники заняты внутренними проблемами, на фоне которых пока ничего не слышно о каких-либо экстренных мерах военной поддержки истекающей кровью Украины. О том, как в Европе оценивают ситуацию, сложившуюся на фронте, и какие шаги страны ЕС готовы предпринять в противостоянии с Российской Федерацией, корреспондент haqqin.az побеседовал с британским журналистом, общественным деятелем и бывшим главным редактором русской службы радионовостей ВВС Юрием Голыгорским.

-Как бы Вы объяснили тот факт, что европейские союзники Киева фактически не отреагировали публично на почти полную оккупацию Покровска и угрозу прорыва к Мирнограду? Нет ни экстренных саммитов, ни громких решений о поставках вооружений. С чем, на Ваш взгляд, связана такая сдержанность? -Сейчас известно лишь о решении Европейского союза выделить Украине дополнительный пакет финансовой помощи в размере 6 миллиардов евро. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эта помощь будет предоставлена в форме кредита, который предполагается погашать за счет процентных доходов от размещения замороженных российских государственных активов в Европейском союзе, а также средств так называемого Украинского фонда. Если бы подобная ситуация возникла 2–3 года назад, битва за Покровск имела бы, вероятно, решающее значение, и сдача этого города означала бы фактическую утрату Донбасса. Но за прошедшие годы украинцы успели выстроить рядом с Покровском мощную линию обороны. С военной точки зрения падение Покровска, как говорят специалисты, практически неизбежно: российские войска, скорее всего, займут то, что осталось от города. Однако это будет пиррова победа, поскольку за Покровском снова начинается линия укреплений, и мы вскоре узнаем название очередного населенного пункта, за который разгорится новая битва. Здесь уместно вспомнить начало полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, когда в Москве и некоторых других столицах рассчитывали, что российская армия возьмет Киев за три дня. На деле же за условную Авдеевку борьба идет уже третий год. Поэтому сдача Покровска может стать для Украины тактической неудачей, но никак не стратегическим поражением. -Можно ли ожидать, что на фоне обострения под Покровском Запад передаст Вооруженным силам Украины для усиления обороны какое-то принципиально новое, более мощное вооружение? -В данной конкретной ситуации европейские партнеры, на мой взгляд, делают все, что считают для себя возможным. Обратите внимание: основной удар украинцы наносят по российским нефтеперерабатывающим заводам, нефтебазам и всей инфраструктуре, которая непосредственно обслуживает военную машину. Тогда как российская сторона продолжает вести открытый обстрел жилых кварталов украинских городов. Кремль пытается сломить дух украинцев, рассчитывая, что в какой-то момент общество скажет: «Мы устали воевать, надо сдаваться». Сегодня Россия видит основной смысл войны не столько в действиях на линии фронта, сколько в систематической бомбардировке городов, уничтожении жилого фонда и нанесении максимального ущерба гражданскому населению. Задача состоит в том, чтобы сделать часть территории Украины непригодной для жизни и тем самым подорвать моральный дух людей. Это видно по тому, куда именно направлены ракеты и где взрываются авиабомбы. Украина же, повторюсь, в ответ бьет по энергетической инфраструктуре России. С наступлением зимы, безусловно, российские удары по украинским энергетическим объектам и, в первую очередь, по электростанциям, участятся. Поэтому западные партнеры сосредотачиваются на поставках Украине небольших энергетических установок и мобильных электростанций, способных обеспечивать электричеством и теплом отдельные районы и кварталы украинских городов. В условиях децентрализации энергосистемы российской армии будет намного сложнее наносить критические удары по инфраструктуре. Именно в этом направлении европейская поддержка уже развивается и, вероятно, будет усиливаться.

- В настоящее время Канада и Италия готовят против Российской Федерации дополнительные санкции. В начале войны многие эксперты утверждали, что экономика России сопоставима по масштабам с экономикой Италии и посредством санкций ее будет относительно легко разрушить. Однако уже четыре года она формально остается на плаву: магазины полны товарами, банки продолжают работу… В чем, с Вашей точки зрения, просчитался Запад? -С начала войны Запад принял 28 пакетов санкций. Первоначально они были выстроены так, чтобы минимизировать ущерб для рядовых граждан Российской Федерации и максимально ударить по верхним слоям общества - по политической элите, банковскому сектору, государственным корпорациям и крупному бизнесу. Демократические правительства исходили из того, что санкции должны в меньшей степени задевать малообеспеченные слои населения и в большей – стимулировать элиты к пересмотру своих позиций. Последние пакеты санкций уже гораздо более предметно воздействуют на российскую экономику в целом. На первый взгляд может показаться, что экономика России выдержала удар. Но цифры говорят о другом: около 40 процентов бюджета РФ направляется на военные нужды. Было бы ошибкой оценивать состояние экономики по Москве, Санкт-Петербургу и другим городам-миллионникам. В российских регионах социально-экономическая ситуация значительно хуже; ассортимент в магазинах не совпадает с платежеспособным спросом, а наличие товаров на полках вовсе не означает, что население в провинции способно их купить. Если отправиться, например, в Восточную Сибирь, то вечером в тамошних деревнях можно увидеть одну–две горящие лампочки. У людей нет стабильного доступа к электроэнергии, газу, теплу и доходам. Российское общество в силу исторического опыта готово переносить тяготы, недоступные избалованным потребительским комфортом западным гражданам. Но подобная эксплуатация собственного населения рано или поздно вызывает ответную реакцию. Российская экономика не выдержала, она трансформировалась в военную модель, при которой практически все подчинено потребностям фронта. Это уже отражается на деградации системы здравоохранения, пенсионного обеспечения, сокращении доходов, задержках заработной платы. До сих пор Запад пытался балансировать между желанием заставить элиты задуматься о последствиях войны и стремлением не обрушить уровень жизни беднейших слоев населения России. Пока этому балансу удается следовать, но прогнозировать дальнейшее развитие ситуации крайне сложно. -Можно ли считать, что именно в этом и заключалась ошибка Запада? Ведь если бы граждане России почувствовали последствия войны на собственном уровне жизни, возможно, они бы потребовали от властей прекратить агрессию… -Руководители западных стран с самого начала исходили из гуманитарного подхода по отношению к российскому обществу. Они неоднократно подчеркивали: война ведется не против народов России, а против режима в Кремле. Наказывать нужно не граждан, а власть, которая развязала эту войну и несет за нее политическую ответственность. -Журнал The Economist оценил потери российской армии за год к середине октября, которые, как утверждает издание, выросли почти на 60 процентов и составили, по разным оценкам, от 984 тысяч до 1 миллиона 438 тысяч человек, включая раненых и убитых. Число погибших оценивается в диапазоне от 190 до 480 тысяч. При этом на каждого погибшего украинца, по этим данным, приходится примерно 5 погибших российских военнослужащих. И, тем не менее, даже несмотря на катастрофические потери, армии России не удалось за летний период захватить ни одного крупного украинского города. Для полной оккупации четырех областей, которые президент Путин объявил «своими», потребуется еще не меньше пяти лет. Если эта динамика сохранится, общие потери Российской Федерации могут приблизиться к 4 миллионам человек. Могут ли потери такого масштаба остановить Владимира Путина?

-Полагаю, в природе не существует такого количества человеческих потерь, которые заставили бы нынешнего президента России добровольно прекратить войну. Это абсолютно исключено. Путин живет в своем сконструированном мире, очень далеком от того, в которой обитают «простые смертные». Российский президент готов бросать в мясорубку столько людей, сколько потребуется, руководствуясь циничной логикой: «русские женщины нарожают». Сейчас в стране идет борьба за рождаемость уже среди школьниц, поскольку Российская Федерация сталкивается с серьезной демографической лакуной. Еще до войны население сокращалось, естественная убыль составляла около 700 тысяч человек в год. Теперь к этому добавляются ежедневные потери на фронте. Для Путина это расходный человеческий материал. Возможно, в российском руководстве есть люди, которые в ужасе от масштабов происходящего, но их позиция не влияет на принятие решений. -В таком случае способны ли миллионные потери привести в движение само российское общество? Согласно последним подсчетам, Россия уже теряет на каждый квадратный километр больше людей, чем СССР в годы Второй мировой войны. Мы помним активную антивоенную деятельность Комитета солдатских матерей в период афганской и чеченских войн. Возможно ли сегодня подобное движение? -В современной России солдатские матери не могут открыто выступить против войны. Сегодня людей сажают в тюрьму даже за песню. Питерскую певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову) заочно арестовали за осуждение, как она выразилась, «чудовищной и бесчестной войны, развязанной российскими властями против Украины». Солистку группы «Стоптайм» Наоко (Диану Логинову) арестовывали несколько раз подряд за исполнение антивоенных песен. Российское общество фактически вернулось в состояние позднесоветских лет, когда люди боялись собственной тени. При этом нынешняя Россия принципиально отличается от Советского Союза - у несогласных есть возможность сесть в самолет и уехать за границу, обрубив все концы. Для части людей это приемлемый выбор. Другие говорят: «Это моя страна, почему я должен отсюда уезжать?» Но для них цена сопротивления чрезвычайно высока.

-В средствах массовой информации появилось сообщение о том, что в январе этого года Джонатан Пауэлл, советник премьер-министра Великобритании по национальной безопасности, пытался установить неофициальный канал связи с Кремлем. Сообщалось, что он действовал после консультаций с европейскими союзниками, исходя из предположения, что приход к власти Дональда Трампа создаст новую конфигурацию. Как Вы оцениваете этот эпизод? -Ключевой момент в том, что Пауэлл пытался связаться с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым именно в январе. Сейчас на календаре уже ноябрь. Это была попытка создать скрытый канал связи между Европой и Кремлем, предпринятая еще до инаугурации Дональда Трампа. Джонатан Пауэлл – чрезвычайно опытный политик и переговорщик, фактически неформальный «теневой» министр иностранных дел Великобритании, который действует от имени широкой европейской коалиции. По имеющимся сведениям, Ушаков провел с ним только одну беседу, после чего в Кремле отказались продолжать контакты. Причина понятна: Москва сделала ставку целиком на Дональда Трампа. В Кремле были уверены, что новый президент США примет российскую точку зрения, «рассудит» всех, поставит Владимира Зеленского на колени и вынудит его согласиться на условия Кремля. В этих условиях Ушакову было невыгодно углублять диалог с Пауэллом. Если бы Пауэлл позвонил Ушакову месяц назад, ситуация, вероятно, была бы иной, ведь за прошедшее время многое изменилось. Дональд Трамп, безусловно, с пониманием относится к российской позиции, но Украину пока окончательно не сдает. Он предлагает европейцам покупать американское оружие и уже затем передавать его Киеву. Поставки идут медленно и тяжело, но они продолжаются.