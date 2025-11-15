USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

США взорвали термоядерную бомбу

12:59 2480

США с 19 по 21 августа проводили летные испытания тактической термоядерной бомбы B61-12 без боезаряда. Ее сбросили на полигоне Тонопа в Неваде с истребителя F-35.

О прошедших почти три месяца назад испытаниях сообщила лаборатория Sandia при Министерстве энергетики США. В сообщении написано, что испытания «дали положительные результаты» и стали «важной вехой в оценке эффективности этого оружия».

Лаборатория также напомнила, что в 2024 году Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) продлило срок пребывания авиабомб B61-12 на вооружении на 20 лет.

B61 — основное ядерное оружие стратегических ядерных сил США, которое было разработано в 1961 году. На вооружении у Соединенных Штатов находятся ее модификации B61-11 и B61-12.

Китайцев призвали не ездить в Японию
Китайцев призвали не ездить в Японию
14:51 368
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии обновлено 14:06
14:06 3063
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика; все еще актуально
01:00 3564
Америка может конфисковать замороженные российские активы
Америка может конфисковать замороженные российские активы
14:20 624
Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте
Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте фото; обновлено 14:42
14:42 1701
Румыния об обстреле посольства Азербайджана
Румыния об обстреле посольства Азербайджана
13:31 1736
Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины
Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины
13:26 1595
США взорвали термоядерную бомбу
США взорвали термоядерную бомбу
12:59 2481
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 2560
Обещание Алиева Палестине
Обещание Алиева Палестине
11:54 2992
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 22:11 2826

ЭТО ВАЖНО

Китайцев призвали не ездить в Японию
Китайцев призвали не ездить в Японию
14:51 368
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии обновлено 14:06
14:06 3063
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика; все еще актуально
01:00 3564
Америка может конфисковать замороженные российские активы
Америка может конфисковать замороженные российские активы
14:20 624
Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте
Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте фото; обновлено 14:42
14:42 1701
Румыния об обстреле посольства Азербайджана
Румыния об обстреле посольства Азербайджана
13:31 1736
Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины
Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины
13:26 1595
США взорвали термоядерную бомбу
США взорвали термоядерную бомбу
12:59 2481
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 2560
Обещание Алиева Палестине
Обещание Алиева Палестине
11:54 2992
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 22:11 2826
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться