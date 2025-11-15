Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины

Глава МИД Италии Антонио Таяни не согласился с вице-премьером страны Маттео Сальвини, который заявил, что предоставление дополнительной поддержки Киеву не поможет положить конец войне с Россией и «поспособствует росту коррупции» в Украине, сообщает La Stampa.

Таяни сказал, что Рим подготовил новый, 12-й пакет помощи, и правительство Италии его вскоре утвердит. «Мы продолжим поддерживать Украину, которая по-прежнему подвергается нападениям со стороны России. Гарантировать безопасность и независимость стране, подвергшейся нападению, — это правильно», — сказал он.

Министр обороны Гвидо Крозетто, в свою очередь, выразил уверенность, что было бы абсурдно не продолжать и не наращивать поддержку Украины в военной и гражданской сферах.

По данным МИД страны, на сегодняшний день Италия выделила более €100 млн на поддержку энергетической устойчивости Украины, включая гранты и льготные кредиты на восстановление энергетической системы и защиту критической инфраструктуры.