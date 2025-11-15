Финны тоже хотят отсрочки

В Финляндии рассчитывают, что предоставленная США отсрочка вступления в силу режима санкций для «Лукойла» коснется и принадлежащей ему топливной компании Suomen teboil.

«Санкции США против «Лукойла» должны были вступить в силу в пятницу на следующей неделе. «Лукойлу» принадлежит в том числе Suomen teboil. Из формулировки исключения, предоставленного Министерством финансов США, можно сделать вывод, что деятельность Teboil также будет подпадать под действие решения, даже если компания конкретно не упоминается по названию», - пишет в субботу газета Helsingin Sanomat.

Сеть АЗС Suomen teboil была основана в Хельсинки в 1934 году. В нее входит около 430 заправок. Она является второй по величине сетью АЗС в стране. «Лукойл» приобрел компанию в 2005 году.

В СМИ Финляндии неоднократно высказывали озабоченность тем, что после введения санкций против «Лукойла» на автозаправочных станциях ее финской «дочки» уже заканчиваются запасы топлива, а доставки новых партий уже не осуществляются. Парализованными оказались и платежные системы, банки блокируют и возвращают транзакции.

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила отсрочку некоторым деловым операциям «Лукойла» за пределами России, отмечает издание со ссылками на такие информационные агентства, как Bloomberg и AFP. Большинство мероприятий продлено до середины декабря.