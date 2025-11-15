USD 1.7000
Финны тоже хотят отсрочки

13:37 632

В Финляндии рассчитывают, что предоставленная США отсрочка вступления в силу режима санкций для «Лукойла» коснется и принадлежащей ему топливной компании Suomen teboil.

«Санкции США против «Лукойла» должны были вступить в силу в пятницу на следующей неделе. «Лукойлу» принадлежит в том числе Suomen teboil. Из формулировки исключения, предоставленного Министерством финансов США, можно сделать вывод, что деятельность Teboil также будет подпадать под действие решения, даже если компания конкретно не упоминается по названию», - пишет в субботу газета Helsingin Sanomat.

Сеть АЗС Suomen teboil была основана в Хельсинки в 1934 году. В нее входит около 430 заправок. Она является второй по величине сетью АЗС в стране. «Лукойл» приобрел компанию в 2005 году.

В СМИ Финляндии неоднократно высказывали озабоченность тем, что после введения санкций против «Лукойла» на автозаправочных станциях ее финской «дочки» уже заканчиваются запасы топлива, а доставки новых партий уже не осуществляются. Парализованными оказались и платежные системы, банки блокируют и возвращают транзакции.

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила отсрочку некоторым деловым операциям «Лукойла» за пределами России, отмечает издание со ссылками на такие информационные агентства, как Bloomberg и AFP. Большинство мероприятий продлено до середины декабря.

Китайцев призвали не ездить в Японию
Китайцев призвали не ездить в Японию
14:51 373
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии обновлено 14:06
14:06 3069
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика; все еще актуально
01:00 3565
Америка может конфисковать замороженные российские активы
Америка может конфисковать замороженные российские активы
14:20 626
Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте
Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте фото; обновлено 14:42
14:42 1708
Румыния об обстреле посольства Азербайджана
Румыния об обстреле посольства Азербайджана
13:31 1741
Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины
Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины
13:26 1598
США взорвали термоядерную бомбу
США взорвали термоядерную бомбу
12:59 2487
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 2563
Обещание Алиева Палестине
Обещание Алиева Палестине
11:54 2996
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 22:11 2827
