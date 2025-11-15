USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте

фото; обновлено 14:42
14:42 1710

В Ташкенте состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в формате один на один, сообщает официальный сайт азербайджанского лидера.

*** 13:42

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 15 ноября прибыл в Узбекистан для участия в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

Как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, в Международном аэропорту Ташкента Алиева встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Китайцев призвали не ездить в Японию
Китайцев призвали не ездить в Японию
14:51 375
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии обновлено 14:06
14:06 3069
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика; все еще актуально
01:00 3565
Америка может конфисковать замороженные российские активы
Америка может конфисковать замороженные российские активы
14:20 627
Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте
Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте фото; обновлено 14:42
14:42 1711
Румыния об обстреле посольства Азербайджана
Румыния об обстреле посольства Азербайджана
13:31 1743
Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины
Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины
13:26 1600
США взорвали термоядерную бомбу
США взорвали термоядерную бомбу
12:59 2490
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 2563
Обещание Алиева Палестине
Обещание Алиева Палестине
11:54 2996
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 22:11 2827

ЭТО ВАЖНО

Китайцев призвали не ездить в Японию
Китайцев призвали не ездить в Японию
14:51 375
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии обновлено 14:06
14:06 3069
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика; все еще актуально
01:00 3565
Америка может конфисковать замороженные российские активы
Америка может конфисковать замороженные российские активы
14:20 627
Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте
Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте фото; обновлено 14:42
14:42 1711
Румыния об обстреле посольства Азербайджана
Румыния об обстреле посольства Азербайджана
13:31 1743
Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины
Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины
13:26 1600
США взорвали термоядерную бомбу
США взорвали термоядерную бомбу
12:59 2490
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 2563
Обещание Алиева Палестине
Обещание Алиева Палестине
11:54 2996
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 22:11 2827
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться