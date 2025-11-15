Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте

В Ташкенте состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в формате один на один, сообщает официальный сайт азербайджанского лидера.
*** 13:42
Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 15 ноября прибыл в Узбекистан для участия в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
Как сообщает официальный сайт президента Азербайджана, в Международном аэропорту Ташкента Алиева встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.