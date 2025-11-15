USD 1.7000
Глава Apple ищет преемника

13:54 563

Совет директоров компании Apple готовится к отставке генерального директора Тима Кука уже в следующем году и активизирует усилия по поиску преемника. Об этом 15 ноября сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Высшее руководство недавно активизировало подготовку к передаче Куком бразды правления компанией стоимостью $4 трлн после более чем 14 лет работы в компании», — сообщили изданию источники.

По словам источников, старший вице-президент Apple по разработке оборудования Джон Тернус рассматривается как наиболее вероятный преемник Кука, однако «окончательное решение еще не принято».

Уточняется, что давно запланированный переход не связан с текущими результатами деятельности компании.

«Компания вряд ли назначит нового генерального директора до выхода следующего отчета о прибылях и убытках в конце января, который придется на критически важный период праздников», — говорится в публикации.

Смена гендиректора в начале 2026 года даст новой команде руководителей время освоиться перед крупными ежегодными ключевыми мероприятиями — конференцией разработчиков в июне и запуском iPhone в сентябре, говорится в материале.

Кук, бывший операционный директор Apple, которому в этом месяце исполнилось 65 лет, руководил компанией с 2011 года, сменив на этом посту соучредителя Стива Джобса, скончавшегося несколько месяцев спустя. За время руководства Кука рыночная капитализация Apple выросла с $350 млрд в 2011 году до $4 трлн.

