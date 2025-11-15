Колумбия ударила по границе с Венесуэлой

Военные Колумбии нанесли удары авиабомбами рядом с границей Венесуэлы, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны.
По его информации, погибли девять человек. Ими оказались члены группировки, промышляющей наркоторговлей.
Военные Колумбии провели бомбардировки рядом с границей Венесуэлы, девять повстанцев погибли, подчеркнул собеседник издания.
Отмечается, что операция колумбийских военных была проведена в департаменте Араука Колумбии в рамках борьбы президента страны Густаво Петро с торговцами запрещенными веществами. К какой именно группировке принадлежали погибшие, не уточняется.