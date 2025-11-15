Америка может конфисковать замороженные российские активы

Соединенные Штаты могут конфисковать $2,5 млрд из приблизительно $5 млрд замороженных российских активов до 2028 года в случае принятия законопроекта, направленного на их использование для оказания финансовой помощи Киеву. Такую оценку приводит Бюджетное управление Конгресса США.

«Существует вероятность в 50%, что федеральное правительство сделает это (конфискует российские активы – ред.). Таким образом, на основании вероятностных оценок предполагается, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано $2,5 млрд из российских суверенных активов», - говорится в отчете управления.

В документе указывается, что на данный момент российские средства остаются нетронутыми. Если законопроект примут, около $300 млн конфискованных активов будут вложены в ценные бумаги американского Минфина. Полученные проценты потратят на помощь Украине.

Ранее страны G7 в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств сообщили, что продолжают обсуждать возможность использования замороженных российских активов для поддержки Украины.