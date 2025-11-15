USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

«Россия» чуть не развалилась в воздухе

14:31 991

В Хабаровске утром 15 ноября по местному времени совершил экстренную посадку лайнер авиакомпании «Россия», на борту которого находились 90 пассажиров и пять членов экипажа, пишут российские телеграм-каналы.

Один из подписчиков рассказал журналистам, что у самолета, который выполнял рейс Владивосток — Благовещенск, во время полета оторвало часть обшивки. Судя по видео, металлических деталей лишился двигатель по правому борту. По информации СМИ, речь идет об отечественном лайнере SSJ100 («Сухой Суперджет»).

Дальневосточная транспортная прокуратура отчиталась о «технической неисправности» самолета, из-за чего в 9:00 он в аварийном режиме приземлился в Хабаровске. «Посадка прошла в штатном режиме. Приморская транспортная прокуратура даст оценку техническим службам аэропорта Владивосток при подготовке судна к вылету», — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным СМИ, пассажиры рейса ждали резервный борт из Владивостока. Некоторые из них, однако, заявили, что не собираются вновь садиться в неисправный самолет и будут добираться до Благовещенска своими силами.

Китайцев призвали не ездить в Японию
Китайцев призвали не ездить в Японию
14:51 378
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии обновлено 14:06
14:06 3070
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика; все еще актуально
01:00 3566
Америка может конфисковать замороженные российские активы
Америка может конфисковать замороженные российские активы
14:20 632
Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте
Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте фото; обновлено 14:42
14:42 1717
Румыния об обстреле посольства Азербайджана
Румыния об обстреле посольства Азербайджана
13:31 1748
Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины
Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины
13:26 1605
США взорвали термоядерную бомбу
США взорвали термоядерную бомбу
12:59 2498
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 2569
Обещание Алиева Палестине
Обещание Алиева Палестине
11:54 3002
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 22:11 2827

ЭТО ВАЖНО

Китайцев призвали не ездить в Японию
Китайцев призвали не ездить в Японию
14:51 378
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии обновлено 14:06
14:06 3070
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика; все еще актуально
01:00 3566
Америка может конфисковать замороженные российские активы
Америка может конфисковать замороженные российские активы
14:20 632
Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте
Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте фото; обновлено 14:42
14:42 1717
Румыния об обстреле посольства Азербайджана
Румыния об обстреле посольства Азербайджана
13:31 1748
Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины
Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины
13:26 1605
США взорвали термоядерную бомбу
США взорвали термоядерную бомбу
12:59 2498
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 2569
Обещание Алиева Палестине
Обещание Алиева Палестине
11:54 3002
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 22:11 2827
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться