«Россия» чуть не развалилась в воздухе

В Хабаровске утром 15 ноября по местному времени совершил экстренную посадку лайнер авиакомпании «Россия», на борту которого находились 90 пассажиров и пять членов экипажа, пишут российские телеграм-каналы.

Один из подписчиков рассказал журналистам, что у самолета, который выполнял рейс Владивосток — Благовещенск, во время полета оторвало часть обшивки. Судя по видео, металлических деталей лишился двигатель по правому борту. По информации СМИ, речь идет об отечественном лайнере SSJ100 («Сухой Суперджет»).

Дальневосточная транспортная прокуратура отчиталась о «технической неисправности» самолета, из-за чего в 9:00 он в аварийном режиме приземлился в Хабаровске. «Посадка прошла в штатном режиме. Приморская транспортная прокуратура даст оценку техническим службам аэропорта Владивосток при подготовке судна к вылету», — сообщили в надзорном ведомстве.

По данным СМИ, пассажиры рейса ждали резервный борт из Владивостока. Некоторые из них, однако, заявили, что не собираются вновь садиться в неисправный самолет и будут добираться до Благовещенска своими силами.