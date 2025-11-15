Россияне обстреляли Херсон: двое погибших, одна раненая

Утром 15 ноября в результате российских обстрелов Херсонской области Украины погибли два человека, еще одна женщина получила ранения.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил в Telegram, что около 08:40 российские войска обстреляли Никольское. Один из снарядов попал в жилую зону, в результате чего погиб 37-летний мужчина.

Позже, примерно в 10:00, под новыми ударами оказался Херсон. Российская артиллерия попала в дом в Центральном районе города. Пострадала 51-летняя медработница – она получила минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение лица.

По словам главы ОВА, еще один артиллерийский удар по жилому дому привел к смерти 88-летней женщины.