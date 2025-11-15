Китайцев призвали не ездить в Японию

Правительство Китая призвало своих граждан воздержаться от поездок в Японию после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити выразила готовность поддержать Тайвань в случае, если на него нападет Китай, сообщает японское агентство Kyodo.

В ответ на это генеральный секретарь Кабинета министров Японии Минору Кихара заявил, что Япония «передала сообщение Китаю и настойчиво попросила его принять соответствующие меры», при этом суть требуемых действий не раскрывается. Кихара отметил, что Япония и Китай расходятся во взглядах по этому вопросу и поддержание контактов имеет важное значение.

По данным Kyodo, премьер-министр Японии Санаэ Такаити на прошлой неделе заявила на заседании парламентского комитета, что военное нападение Китая на Тайвань может создать «ситуацию, угрожающую выживанию» Японии. Это, возможно, вынудит ее воспользоваться правом на коллективную самооборону.

После этого представитель китайского МИД Линь Цзянь потребовал от Такаити отказаться от своих слов и «прекратить играть с огнем в тайваньском вопросе». Кроме того, в китайский МИД был вызван японский посол. В субботу три китайские авиакомпании заявили, что билеты в Японию можно вернуть или бесплатно поменять.

Еще один скандал разгорелся после того, как генеральный консул Китая в Осаке Сюэ Цзянь в своем посте в соцсети X со ссылкой на статью о выступлении Такаити пригрозил «без малейшего колебания перерезать грязную шею». После этого Минору Кихара потребовал уволить дипломата, а МИД выразил официальный протест. В итоге пост был удален.

Как отмечает Kyodo, китайские туристы составляют значительную часть иностранных туристов, посещающих Японию. Согласно правительственным данным, на которые ссылается агентство, с января по сентябрь этого года Японию посетило около 31,65 миллиона иностранцев, из которых около 7,49 миллиона было из Китая, что является наибольшим показателем среди всех стран.