Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Эстония поможет Украине со Starlink

Эстония направит €3,5 млн на закупку систем связи Starlink для Украины в рамках IТ-коалиции, которую возглавляют Таллин и Люксембург. Об этом 15 ноября сообщили в Минобороны прибалтийской страны.

Средства выделяются из пакета помощи Киеву на 2025 год. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что Украина запросила поддержку в обеспечении спутниковой связи.

«Это чрезвычайно важная помощь, которая окажет ощутимый эффект на поле боя», — заявил он.

По его словам, потребность в Starlink усилилась из-за планов Киева расширить применение подразделений беспилотников, требующих стабильного высокоскоростного соединения.

Певкур подчеркнул, что Украина «каждый день борется за свободу всей Европы», а развитие ее IТ-возможностей повышает «шансы на победу».

В 2024 году Таллин направил Киеву военную поддержку почти на 0,3% ВВП, включая обучение и IТ-помощь в рамках коалиции.

