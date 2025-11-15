USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Трамп о «мерзком» мэре Лондона

15:09 261

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за бездействия мэра Лондона Садика Хана британская столица страдает от высокого уровня преступности.

«Посмотрите на преступность в Лондоне. Моя мать любила Лондон. Она всегда говорила об этом городе. Тот Лондон отличался от нынешнего. Сегодня [там] нападают с ножом на людей или делают что-то похуже», — сказал американский лидер в интервью британскому телеканалу GB News.

По словам Трампа, руководство Хана, который вступил в должность мэра Лондона в 2016 году, обернулось для города катастрофой. «Он мерзкий человек, который потворствует преступности. В Лондоне, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не хочет приближаться», — сказал президент США.

Китайцев призвали не ездить в Японию
Китайцев призвали не ездить в Японию
14:51 382
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии обновлено 14:06
14:06 3075
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика; все еще актуально
01:00 3567
Америка может конфисковать замороженные российские активы
Америка может конфисковать замороженные российские активы
14:20 636
Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте
Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте фото; обновлено 14:42
14:42 1724
Румыния об обстреле посольства Азербайджана
Румыния об обстреле посольства Азербайджана
13:31 1756
Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины
Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины
13:26 1609
США взорвали термоядерную бомбу
США взорвали термоядерную бомбу
12:59 2503
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 2572
Обещание Алиева Палестине
Обещание Алиева Палестине
11:54 3006
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 22:11 2828

ЭТО ВАЖНО

Китайцев призвали не ездить в Японию
Китайцев призвали не ездить в Японию
14:51 382
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии обновлено 14:06
14:06 3075
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика; все еще актуально
01:00 3567
Америка может конфисковать замороженные российские активы
Америка может конфисковать замороженные российские активы
14:20 636
Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте
Алиев встречается с Мирзиёевым в Ташкенте фото; обновлено 14:42
14:42 1724
Румыния об обстреле посольства Азербайджана
Румыния об обстреле посольства Азербайджана
13:31 1756
Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины
Министр поспорил с вице-премьером из-за Украины
13:26 1609
США взорвали термоядерную бомбу
США взорвали термоядерную бомбу
12:59 2503
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 2572
Обещание Алиева Палестине
Обещание Алиева Палестине
11:54 3006
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры
Союз Трампа с Турцией и аш-Шараа: Израиль может остаться вне игры наша аналитика; все еще актуально
14 ноября 2025, 22:11 2828
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться