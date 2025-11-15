Трамп о «мерзком» мэре Лондона

«Посмотрите на преступность в Лондоне. Моя мать любила Лондон. Она всегда говорила об этом городе. Тот Лондон отличался от нынешнего. Сегодня [там] нападают с ножом на людей или делают что-то похуже», — сказал американский лидер в интервью британскому телеканалу GB News.

По словам Трампа, руководство Хана, который вступил в должность мэра Лондона в 2016 году, обернулось для города катастрофой. «Он мерзкий человек, который потворствует преступности. В Лондоне, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не хочет приближаться», — сказал президент США.