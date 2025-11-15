USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан

главная тема
Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
15:25 2530

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в форуме в статусе полноправного участника. Напомним, что впервые - тогда еще в качестве почетного гостя - президент Алиев участвовал в формате С5 в Душанбе в 2023 году и в Астане в 2024 году. Нынешний же саммит фактически открывает этап институционализации нового механизма С5 + Азербайджан.

Центральноазиатский субъект

Алиев подчеркнул: «Страны Центральной Азии и Каспия объединяет не только география, но и историко-культурные связи, общие религиозные и духовные ценности, традиции и обычаи». Эту же мысль развил в своей статье «Центральная Азия на пороге новой эпохи» президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Можно ли рассматривать формат С5 как зарождение нового коллективного субъекта международной политики? Тенденции последних лет отвечают на этот вопрос утвердительно. По большинству аспектов макроэкономической координации и политического позиционирования на стыке интересов евроатлантического сообщества, Китая, Российской Федерации и государств Глобального Юга формируется самостоятельная региональная платформа. В отличие от концепции БРИКС, появившейся в аналитических докладах группы Goldman Sachs, нынешний формат складывается не из теоретических конструкций, а на основе реальной политической воли самих участников.

О возникновении фактического блока говорят лидеры региона. Так, Ильхам Алиев подчеркнул: «Страны Центральной Азии и Каспия объединяет не только география, но и историко-культурные связи, общие религиозные и духовные ценности, традиции и обычаи». Эту же мысль развил в своей статье «Центральная Азия на пороге новой эпохи» президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, подчеркнувший: «На государственном уровне созданы условия для вывода нашей кооперации на новый этап региональной консолидации».

По словам Мирзиёева, прежние барьеры постсоветского периода «превратились в мосты дружбы и сотрудничества». Одним из знаковых подтверждений этому стало подписание в марте 2025 года Худжандской декларации о стыковке границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, позволившей закрыть часть конфликтного наследия региона.

Можно ли рассматривать формат С5 как зарождение нового коллективного субъекта международной политики?

На фоне политической стабилизации страны Центральной Азии демонстрирует устойчивую индустриальную динамику. Рост промышленного производства в регионе стабильно превышает 6 процентов в год — вдвое выше среднемировых показателей. Согласно отчету World Economic Outlook Международного валютного фонда, Узбекистан с ростом 6,8 процента, Кыргызстан с 8 процентами и Таджикистан с 7,5 процента входят в число пятнадцати государств мира с наиболее высокими темпами увеличения валового внутреннего продукта. Что же касается Казахстана, то в октябрьском докладе World Economic Outlook эта страна впервые вошла в список 50 крупнейших экономик мира.

Экономический подъем государств Центральной Азии напрямую связан с формированием новых моделей региональной производственной кооперации: созданием совместных инвестиционных фондов — узбекско-кыргызского, узбекско-таджикского, казахстанско-кыргызского, а также развитием проектов при участии партнеров из других регионов мира в таких отраслях, как энергетика, автомобилестроение, электротехника, текстильное производство и сельское хозяйство.

К этим механизмам необходимо добавить учрежденную в 2023 году азербайджано-узбекскую инвестиционную компанию с капиталом в 500 миллионов долларов, ориентированную в том числе на проекты в третьих странах. Помимо этого, завершается согласование параметров инвестиционного фонда Азербайджана и Казахстана объемом 300 миллионов долларов. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве было подписано между холдингом «Самрук-Казына» и Азербайджанским инвестиционным холдингом.

О масштабах взаимодействия в транспортной сфере свидетельствуют грузопотоки между Азербайджаном и Казахстаном, превысившие в 2024 году 3,5 миллиона тонн (рост на 20 процентов)

Существенную роль играют и горизонтальные связи малого и среднего бизнеса. В Азербайджане работают около 250 предприятий с участием казахстанского капитала и порядка 120 коммерческих структур с узбекскими инвестициями.

О масштабах взаимодействия в транспортной сфере свидетельствуют грузопотоки между Азербайджаном и Казахстаном, превысившие в 2024 году 3,5 миллиона тонн (рост на 20 процентов), а также между Азербайджаном и Узбекистаном — 1,3 миллиона тонн (рост на 18 процентов). Эти показатели превращают транзитный сектор в один из ключевых локомотивов региональной интеграции. В целом же за 9 месяцев 2025 года товарооборот Азербайджана с государствами Центральной Азии увеличился на 58 процентов и превысил один миллиард долларов.

Каспийская экспозиция кластеров

Важным инструментом углубления сотрудничества стал утвержденный странами региона «План действий по развитию промышленной кооперации на 2025–2027 годы». В Ташкенте состоялась первая встреча министров торговли и инвестиций стран Центральной Азии с участием Азербайджана. В формате С5 + Азербайджан стороны договорились увеличить взаимную торговлю почти вдвое — до 20 миллиардов долларов.

Ключевым элементом наращивания торговли становится массовое производство товаров в экономических зонах, расположенных вдоль основных транспортных артерий, с последующим выходом продукции на соседние и дальние рынки — Европейского союза, Российской Федерации, Китая и государств Персидского залива.

Важнейшим элементом этой конструкции является Бакинско-Апшеронская агломерация с мультимодальными терминалами порта Алят, зонами ресурсного освоения вдоль направлений «Восток–Запад» и «Север–Юг», включая новые регионы Зангезура и Карабаха

Наиболее перспективная зона приграничного экономического взаимодействия для Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана находится в Каспийском регионе. Именно здесь пересекаются международные транспортные коридоры «Север–Юг» и «Срединный маршрут». Вдоль этих направлений формируется привлекательная территориальная экспозиция растущих промышленных кластеров, значительная часть которых локализована в свободных экономических зонах и производственно-индустриальных парках прикаспийских государств.

Такой подход стимулирует переход от сырьевой модели к более диверсифицированной экономике, включающей элементы инноваций и венчурного развития. Мировая практика показывает, что устойчивые точки роста возникают именно в местах пересечения транспортных артерий – неслучайно их стратегическое проектирование уже называют «коридорным моделированием». Появление таких «коридоров» притягивает бизнес, стремящийся использовать преимущества транспортно-логистического канала.

Важнейшим элементом этой конструкции является Бакинско-Апшеронская агломерация с мультимодальными терминалами порта Алят, зонами ресурсного освоения вдоль направлений «Восток–Запад» и «Север–Юг», включая новые регионы Зангезура и Карабаха, а также сельскохозяйственные и индустриальные точки роста Азербайджана. За последние 5 лет именно они обеспечили стране наиболее высокие темпы экономического роста.

В совокупности эта инфраструктурно-экономическая архитектура превращает Азербайджан в полноценные промышленно-энергетические ворота Центральной Азии на западном направлении.

Читайте по теме

Трамп будет действовать через Азербайджан главная тема; все еще актуально
2 ноября 2025, 22:29 11359
Пехлеви начал, Озал продолжил, Алиев закрепил главная тема; все еще актуально
7 июля 2025, 03:42 12258
В Ханкенди заложили новую геоэкономику наша аналитика; все еще актуально
7 июля 2025, 03:24 8070
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15:25 2531
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 3134
Украинская армия отступает в Запорожье
Украинская армия отступает в Запорожье ISW
17:01 668
Протесты в Киеве
Протесты в Киеве
16:57 925
Туск предупредил Украину
Туск предупредил Украину
16:35 950
Москвичи вышли против Пашиняна
Москвичи вышли против Пашиняна ВИДЕО
16:44 1220
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей?
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей? дикий мир
02:09 9914
Китайцев призвали не ездить в Японию
Китайцев призвали не ездить в Японию
14:51 1239
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии обновлено 14:06
14:06 3810
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика; все еще актуально
01:00 3807
Америка может конфисковать замороженные российские активы
Америка может конфисковать замороженные российские активы
14:20 1323

ЭТО ВАЖНО

Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15:25 2531
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 3134
Украинская армия отступает в Запорожье
Украинская армия отступает в Запорожье ISW
17:01 668
Протесты в Киеве
Протесты в Киеве
16:57 925
Туск предупредил Украину
Туск предупредил Украину
16:35 950
Москвичи вышли против Пашиняна
Москвичи вышли против Пашиняна ВИДЕО
16:44 1220
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей?
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей? дикий мир
02:09 9914
Китайцев призвали не ездить в Японию
Китайцев призвали не ездить в Японию
14:51 1239
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии обновлено 14:06
14:06 3810
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика; все еще актуально
01:00 3807
Америка может конфисковать замороженные российские активы
Америка может конфисковать замороженные российские активы
14:20 1323
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться