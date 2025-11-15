Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в форуме в статусе полноправного участника. Напомним, что впервые - тогда еще в качестве почетного гостя - президент Алиев участвовал в формате С5 в Душанбе в 2023 году и в Астане в 2024 году. Нынешний же саммит фактически открывает этап институционализации нового механизма С5 + Азербайджан. Центральноазиатский субъект

Можно ли рассматривать формат С5 как зарождение нового коллективного субъекта международной политики? Тенденции последних лет отвечают на этот вопрос утвердительно. По большинству аспектов макроэкономической координации и политического позиционирования на стыке интересов евроатлантического сообщества, Китая, Российской Федерации и государств Глобального Юга формируется самостоятельная региональная платформа. В отличие от концепции БРИКС, появившейся в аналитических докладах группы Goldman Sachs, нынешний формат складывается не из теоретических конструкций, а на основе реальной политической воли самих участников. О возникновении фактического блока говорят лидеры региона. Так, Ильхам Алиев подчеркнул: «Страны Центральной Азии и Каспия объединяет не только география, но и историко-культурные связи, общие религиозные и духовные ценности, традиции и обычаи». Эту же мысль развил в своей статье «Центральная Азия на пороге новой эпохи» президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, подчеркнувший: «На государственном уровне созданы условия для вывода нашей кооперации на новый этап региональной консолидации». По словам Мирзиёева, прежние барьеры постсоветского периода «превратились в мосты дружбы и сотрудничества». Одним из знаковых подтверждений этому стало подписание в марте 2025 года Худжандской декларации о стыковке границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, позволившей закрыть часть конфликтного наследия региона.

На фоне политической стабилизации страны Центральной Азии демонстрирует устойчивую индустриальную динамику. Рост промышленного производства в регионе стабильно превышает 6 процентов в год — вдвое выше среднемировых показателей. Согласно отчету World Economic Outlook Международного валютного фонда, Узбекистан с ростом 6,8 процента, Кыргызстан с 8 процентами и Таджикистан с 7,5 процента входят в число пятнадцати государств мира с наиболее высокими темпами увеличения валового внутреннего продукта. Что же касается Казахстана, то в октябрьском докладе World Economic Outlook эта страна впервые вошла в список 50 крупнейших экономик мира. Экономический подъем государств Центральной Азии напрямую связан с формированием новых моделей региональной производственной кооперации: созданием совместных инвестиционных фондов — узбекско-кыргызского, узбекско-таджикского, казахстанско-кыргызского, а также развитием проектов при участии партнеров из других регионов мира в таких отраслях, как энергетика, автомобилестроение, электротехника, текстильное производство и сельское хозяйство. К этим механизмам необходимо добавить учрежденную в 2023 году азербайджано-узбекскую инвестиционную компанию с капиталом в 500 миллионов долларов, ориентированную в том числе на проекты в третьих странах. Помимо этого, завершается согласование параметров инвестиционного фонда Азербайджана и Казахстана объемом 300 миллионов долларов. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве было подписано между холдингом «Самрук-Казына» и Азербайджанским инвестиционным холдингом.

Существенную роль играют и горизонтальные связи малого и среднего бизнеса. В Азербайджане работают около 250 предприятий с участием казахстанского капитала и порядка 120 коммерческих структур с узбекскими инвестициями. О масштабах взаимодействия в транспортной сфере свидетельствуют грузопотоки между Азербайджаном и Казахстаном, превысившие в 2024 году 3,5 миллиона тонн (рост на 20 процентов), а также между Азербайджаном и Узбекистаном — 1,3 миллиона тонн (рост на 18 процентов). Эти показатели превращают транзитный сектор в один из ключевых локомотивов региональной интеграции. В целом же за 9 месяцев 2025 года товарооборот Азербайджана с государствами Центральной Азии увеличился на 58 процентов и превысил один миллиард долларов. Каспийская экспозиция кластеров Важным инструментом углубления сотрудничества стал утвержденный странами региона «План действий по развитию промышленной кооперации на 2025–2027 годы». В Ташкенте состоялась первая встреча министров торговли и инвестиций стран Центральной Азии с участием Азербайджана. В формате С5 + Азербайджан стороны договорились увеличить взаимную торговлю почти вдвое — до 20 миллиардов долларов. Ключевым элементом наращивания торговли становится массовое производство товаров в экономических зонах, расположенных вдоль основных транспортных артерий, с последующим выходом продукции на соседние и дальние рынки — Европейского союза, Российской Федерации, Китая и государств Персидского залива.