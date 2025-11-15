USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Alibaba работает на армию Китая

Американская разведка
15:32 816

Американская разведка подозревает компанию Alibaba, владеющую торговой площадкой AliExpress, в содействии Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в операциях против США. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на меморандум Белого дома, содержащий рассекреченные разведданные.

«По данным разведки, Alibaba предоставляет техническую поддержку китайским военным «операциям» против целей в США», — говорится в публикации.

По данным издания, утверждения американской разведки отражают растущую обеспокоенность Вашингтона работой китайских облачных сервисов и искусственного интеллекта, а также способностью Пекина получать доступ к конфиденциальным данным в США для дальнейшего использования в собственных целях.

В Alibaba назвали обвинения американских властей в сотрудничестве с НОАК «полной чушью» и попыткой очернить репутацию компании.

Иранцы ищут воду
Иранцы ищут воду
17:32 0
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15:25 2533
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 3134
Украинская армия отступает в Запорожье
Украинская армия отступает в Запорожье ISW
17:01 670
Протесты в Киеве
Протесты в Киеве
16:57 926
Туск предупредил Украину
Туск предупредил Украину
16:35 951
Москвичи вышли против Пашиняна
Москвичи вышли против Пашиняна ВИДЕО
16:44 1222
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей?
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей? дикий мир
02:09 9914
Китайцев призвали не ездить в Японию
Китайцев призвали не ездить в Японию
14:51 1240
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии обновлено 14:06
14:06 3810
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика; все еще актуально
01:00 3808

ЭТО ВАЖНО

Иранцы ищут воду
Иранцы ищут воду
17:32 0
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15:25 2533
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 3134
Украинская армия отступает в Запорожье
Украинская армия отступает в Запорожье ISW
17:01 670
Протесты в Киеве
Протесты в Киеве
16:57 926
Туск предупредил Украину
Туск предупредил Украину
16:35 951
Москвичи вышли против Пашиняна
Москвичи вышли против Пашиняна ВИДЕО
16:44 1222
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей?
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей? дикий мир
02:09 9914
Китайцев призвали не ездить в Японию
Китайцев призвали не ездить в Японию
14:51 1240
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии обновлено 14:06
14:06 3810
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика; все еще актуально
01:00 3808
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться