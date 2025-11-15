Обама о неготовности американцев к женщине-президенту

США не готовы к тому, чтобы страной управляла женщина-президент. Об этом 14 ноября заявила бывшая первая леди Соединенных Штатов Мишель Обама в интервью порталу TMZ.

«Результаты выборов 2024 года доказывают, что страна все еще не готова к женщине-президенту [...]. Люди, которые говорят обратное, просто лгут [...]. Поэтому даже не смотрите на меня по поводу выдвижения моей кандидатуры. Вы не готовы к женщине», — заявила она в ходе беседы с актрисой Трейси Эллис Росс.

По ее словам, причина заключается в том, что многие мужчины не могут представить женщину во главе государства.

Мишель Обама — американский адвокат, писательница и супруга 44-го президента США Барака Обамы. С 2009 по 2017 год она была первой леди США.

30 июля газета The Washington Post сообщила, что бывший вице-президент США Камала Харрис не исключила возможности баллотироваться на пост главы Белого дома. Согласно результатам исследования фирмы Echelon Insights, у нее имеется потенциальная поддержка. Если бы предварительные выборы проводили в настоящее время, то за нее проголосовали бы 26% респондентов.

25 октября газета The Times сообщила, что Камала Харрис может участвовать в президентских выборах в 2028 году. По данным издания, опросы показывают, что она является аутсайдером в борьбе за место кандидата от демократов на следующих выборах.