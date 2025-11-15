Туск предупредил Украину

Украине следует опасаться коррупции в стране, потому что иначе Киев ожидает поражение в конфликте с Россией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Rzeczpospolita.

Так Туск прокомментировал недавний коррупционный скандал в Украине. 10 ноября стало известно о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе Украины. Организатором схемы стал бизнесмен Тимур Миндич, который является соратником президента Владимира Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

По мнению Туска, если подобные факты продолжат всплывать, то убедить различных партнеров проявлять солидарность с Украиной будет все сложнее.

Он также заявил, что предупреждал Зеленского об опасности «даже малейших» признаков коррупции в его окружении, потому что это критически важно для его репутации. Сейчас, по словам Туска, «проукраинский энтузиазм в Польше и в мире снизился», поскольку «люди устали от конфликтов и этих расходов», а поддерживать Украину «не так-то просто». При этом политик пообещал, что Варшава продолжит это делать.