Москвичи вышли против Пашиняна

У посольства Армении в Москве прошел митинг против действий армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Протестующие, как сообщается, требовали освободить всех священников и «других политических заключенных» в Армении. Всего в акции приняли участие порядка 100 человек.

Как заявили собравшиеся, действия Пашиняна «сеют хаос и отравляют общественное сознание», а также «сеят вражду среди народа».

В конце июня в Армении арестовали сначала лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна, а потом архиепископа Микаэла Аджапахяна. Следователи считают, что Галстанян и его соратники планировали организовать террористические акты с целью захвата власти в стране. Аджапахяна обвинили в публичных призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя, в отказе от суверенитета.