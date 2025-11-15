USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Подписаться на уведомления
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Москвичи вышли против Пашиняна

ВИДЕО
16:44 1228

У посольства Армении в Москве прошел митинг против действий армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Протестующие, как сообщается, требовали освободить всех священников и «других политических заключенных» в Армении. Всего в акции приняли участие порядка 100 человек.

Как заявили собравшиеся, действия Пашиняна «сеют хаос и отравляют общественное сознание», а также «сеят вражду среди народа».

В конце июня в Армении арестовали сначала лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна, а потом архиепископа Микаэла Аджапахяна. Следователи считают, что Галстанян и его соратники планировали организовать террористические акты с целью захвата власти в стране. Аджапахяна обвинили в публичных призывах к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя, в отказе от суверенитета.

Иранцы ищут воду
Иранцы ищут воду
17:32 4
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15:25 2540
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 3136
Украинская армия отступает в Запорожье
Украинская армия отступает в Запорожье ISW
17:01 672
Протесты в Киеве
Протесты в Киеве
16:57 932
Туск предупредил Украину
Туск предупредил Украину
16:35 957
Москвичи вышли против Пашиняна
Москвичи вышли против Пашиняна ВИДЕО
16:44 1229
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей?
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей? дикий мир
02:09 9915
Китайцев призвали не ездить в Японию
Китайцев призвали не ездить в Японию
14:51 1243
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии обновлено 14:06
14:06 3811
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика; все еще актуально
01:00 3809

ЭТО ВАЖНО

Иранцы ищут воду
Иранцы ищут воду
17:32 4
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан
Заработал алиевский механизм: C5+Азербайджан главная тема
15:25 2540
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца
Взрывы в Индии и Пакистане: «Талибан» пошел на отца наша аналитика
11:38 3136
Украинская армия отступает в Запорожье
Украинская армия отступает в Запорожье ISW
17:01 672
Протесты в Киеве
Протесты в Киеве
16:57 932
Туск предупредил Украину
Туск предупредил Украину
16:35 957
Москвичи вышли против Пашиняна
Москвичи вышли против Пашиняна ВИДЕО
16:44 1229
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей?
Чудовищное развлечение богачей. Кто платил 100 тысяч евро за убийство детей? дикий мир
02:09 9915
Китайцев призвали не ездить в Японию
Китайцев призвали не ездить в Японию
14:51 1243
Битва SOCAR с американцами в Болгарии
Битва SOCAR с американцами в Болгарии обновлено 14:06
14:06 3811
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань
Япония бросает вызов Китаю. Борьба за Корею и Тайвань наша аналитика; все еще актуально
01:00 3809
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться