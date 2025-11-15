Трамп хочет обанкротить Би-би-си

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, на следующей неделе подаст в суд на британскую вещательную корпорацию Би-би-си за то, что в программе «Панорама» отредактировали его речь. Об этом он сказал журналистам на борту президентского самолета, передает Reuters.

«Я думаю, что должен это сделать, ведь они даже признали, что смошенничали. Они изменили слова, которые я говорил», — сказал американский президент.

По его словам, он потребует от Би-би-си компенсацию на сумму от одного до пяти миллиардов долларов.

Трамп добавил, что не обсуждал этот вопрос с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, хотя тот пытался дозвониться ему и был «очень смущен» произошедшим инцидентом.

В октябре 2024 года, за неделю до выборов президента США, в эфире Би-би-си вышел выпуск программы «Панорама». Рассказывая о штурме Капитолия 6 января 2021 года, в программе смонтировали фрагменты двух разных выступлений Трампа так, что складывалось впечатление, будто он прямо призывает собравшихся к беспорядкам и насилию.

Из-за скандала с отредактированной речью подали в отставку генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и глава новостного подразделения вещательной корпорации Дебора Тернесс.

9 ноября 2025 года Би-би-си получила письмо от юристов Трампа, в котором говорилось, что президент США требует, чтобы вещательная корпорация больше никогда не показывала выпуск «Панорамы» с отредактированной речью, принесла извинения и «надлежаще возместила причиненный ущерб». Би-би-си принесла извинения Трампу, но заявила, что не намерена выплачивать президенту США компенсацию.

