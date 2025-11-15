Протесты в Киеве

USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Около 30 человек собралось на анонсированную накануне антикоррупционную акцию протеста на Майдане Независимости в центре Киева.

Как пишут украинские СМИ, некоторые из демонстрантов держат в руках картонки с надписями «Доверия больше нет, вы воруете у народа и ВСУ», «Нет коррупции в Украине и зачинщикам ее» и другими, а также с требованием восстановить расформированную роту ударных беспилотных комплексов Юрия Касьянова.

Акция проходит мирно, правоохранителей на центральной площади столицы не больше чем обычно.

10 ноября стало известно о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе Украины. Организатором схемы стал бизнесмен Тимур Миндич, который является соратником президента Владимира Зеленского. Преступники, утверждает НАБУ, требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.

После этого президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны. Из его состава выведены министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко. 

