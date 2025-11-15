Украинская армия отступает в Запорожье

USD 1.7000
Российское военное командование сосредоточилось на захвате Покровска, а не на попытках окружить более широкий украинский плацдарм в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

«Прогресс российских войск в Покровске и его окрестностях за последние несколько дней свидетельствует о том, что российские силы в Покровске уделяют приоритетное внимание захвату самого населенного пункта. Они, по-видимому, не сосредоточены на поддержке усилий 51-й общевойсковой армии по закрытию «кармана» с севера и северо-востока с дополнительной атакой с юга в настоящее время», - указывается в отчете ISW.

Аналитики считают, что российские войска отдают приоритет захвату Покровска по ряду причин.

«Возможно, РФ планирует использовать информационный эффект, который вызовет захват города, или надеется, что захват Покровска облегчит последующие усилия по закрытию «кармана», - говорится в отчете.

При этом украинские контратаки на северном фланге «кармана» и продолжающееся присутствие украинских войск в Покровске затрудняют продвижение российских войск и их способность закрыть «карман», хотя этого недостаточно, чтобы отвлечь российское командование от усилий на юге. 

Кроме того, 51-я армия РФ также испытывает трудности с продвижением с северо-востока, и этот более медленный темп также может способствовать тому, что Россия явно и, возможно, временно уделяет приоритетное внимание захвату Покровска.

«Российское военное командование не применяет стандартные меры, которые можно было бы ожидать в такой конфигурации поля боя, а именно сосредоточение сил и средств на завершении окружения, что обычно является самым быстрым и наименее затратным способом захвата всей территории. Однако российское военное командование может изменить свою стратегию в любой момент», - подытоживают аналитики.

В то же время Генштаб Украины сообщает о выводе войск из населенного пункта Нововасильевское Запорожской области на более выгодные для обороны позиции. Как отметили в ведомстве, это сделано в связи с перегруппировкой боевых порядков, изменением конфигурации линии боевого соприкосновения, а также с целью сохранения жизни военнослужащих.

