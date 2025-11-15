Победа – прелюдия к следующей войне

Геополитика, как и природа, не терпит пустоты. Когда одни отступают, оставляя после себя дымящиеся руины, другие спешно возводят свои форпосты. Но что, если сама руина внезапно оживает и является в столицу империи с визитом? Визит Ахмеда аш-Шараа в Вашингтон — это не просто смена вывесок. Это стратегический разворот, молниеносный и беспощадный в своей прагматичности, который грозит перекроить карту региона, оставив Москву и Тегеран в недоуменном раздумье над их внезапно обесценившимися инвестициями в сирийскую войну. Визит сирийского президента аш-Шараа в Белый дом, обставленный со всей скромностью тактического расчета, был не просто дипломатической формальностью. Это был момент, когда вся хрупкая и циничная механика мировой политики обнажилась с пугающей ясностью: у Америки нет постоянных врагов — есть только постоянные интересы. И ради них руководство США готово идти на сделку с тем, кто еще вчера проходил по их спискам как воплощение шайтана.

В дипломатии, как и в большом бизнесе, есть балансовая отчетность, где в графу «активы» можно внести и кровавое прошлое, если его потенциал полезен в настоящем. Ахмед аш-Шараа — именно такой токсичный актив, чья стоимость на бирже большой политики неожиданно взлетела до небес. Вопрос, который витал в воздухе West Executive Avenue, был не в том, кто этот человек, а в том, что он может предложить сегодня. И пока Трамп хвалил своего гостя за «силу», дорогая мебель Овального кабинета, казалось, впитывала в себя призрачный запах пороха и джихада, что принес с собой этот «жесткий парень» с Востока. Дональд Трамп, виртуоз политического перфоманса, после встречи отпустил свою коронную характеристику, назвав аш-Шараа «сильным лидером» и «жестким парнем». В устах американского президента это высшая похвала, означающая: «с этим можно иметь дело». Сам сирийский гость, со своей стороны, отметил, что его джихадистское прошлое не стало темой для дискуссий, словно перелистывая страницу, испещренную кровью и огнем. Это молчание о главном было красноречивее любых слов. Что же стоит за этой риторикой? Не эмоции, а холодный расчет. В дипломатическом казино Вашингтона и Дамаска были разыграны конкретные козыри, и у каждой стороны теперь есть свой выигрыш.

Легитимность как валюта. Для переходного правительства аш-Шараа сам факт рукопожатия в Белом доме — актив, сравнимый с военной победой. Это не просто дипломатический успех, это - сигнал региональным спонсорам и внутренним кланам: «Вашингтон — за нас». Снятие персональных санкций с него и его министров — первый шаг к финансовой и политической реабилитации всего режима. Геополитический актив. США в свою очередь получают то, чего не смогли добиться десятилетиями конфронтации: рычаг влияния в Дамаске. Присоединение Сирии к коалиции по борьбе с ИГ — пусть и символическое на данном этапе, но позволяет Вашингтону возвестить о стратегической победе и начать вытеснение России и Ирана из зоны их влияния. Приостановка действия «Акта Цезаря» — это не жест доброй воли, а приманка, на которую Дамаск уже клюнул. Ключевым же вызовом, который не удалось разрешить за два часа беседы, остается Израиль. Аш-Шараа четко дал понять: пока израильский флаг развевается над Голанскими высотами, о прямых переговорах не может быть и речи. Но Вашингтон, судя по всему, рассматривает это не как препятствие, а как предмет для будущего торга. Вполне вероятно, что следующей зимой мы станем свидетелями новой сделки: масштабная экономическая помощь и полная легитимация в обмен на тихое захоронение вопроса о Голанских высотах. Иными словами, Сирия может де-факто признать сложившееся положение вещей, при котором Голанские высоты контролируются Израилем, под предлогом «временной меры» или в рамках неафишируемых договоренностей. Что, кстати, уже было в новейшей истории Ближнего Востока: стоит вспомнить, как президент Египта Анвар Садат, получив от США колоссальную помощь и став стратегическим партнером, подписал Кэмп-Дэвидские соглашения, по сути, похоронив активную борьбу с Израилем.