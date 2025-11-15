Тайная операция СБУ в Новороссийске

По данным украинской стороны, на территории базы находилось около 12 установок С-400, и часть из них также могла получить повреждения. Операция проведена СБУ при поддержке сил безопасности и обороны Украины.

Беспилотники ЦСО «Альфа» СБУ нанесли удар по военной базе в Новороссийске, в результате были уничтожены четыре пусковые установки ЗРК С-400 «Триумф» и два ключевых радиолокационных комплекса. На спутниковых снимках зафиксированы последствия атаки, что визуально подтверждает поражение объектов.

Силы обороны Украины поразили Рязанский нефтеперерабатывающий завод в России, радиолокационную станцию «Небо-У», военный эшелон россиян и несколько районов сосредоточения живой силы ВС РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишут украинские СМИ.

Рязанский НПЗ производит бензины А-92/95/98/100, дизель, реактивное горючее, сжиженные газы и другие продукты переработки, отметили в Генштабе. НПЗ производит в среднем 840 тыс. тонн авиационного керосина ТС-1 в год. Он используется и Воздушно-космическими силами РФ.

На территории объекта фиксировались взрывы и значительный пожар, сообщает Генштаб.

Кроме того, ВСУ уничтожили радиолокационную станцию «Небо-У» на территории Крыма, одну из ключевых систем российского радиолокационного наблюдения.

Также в районе Токмака в Запорожской области поражен военный эшелон россиян, а вблизи Волчанска в Харьковской области - скопление живой силы ВС РФ. Информация о потерях уточняется.

В Генштабе заявили, что Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический и наступательный потенциалы российских войск.