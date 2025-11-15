Иранцы ищут воду

Иран может прибегнуть к использованию опресненной воды из Персидского залива для снабжения Тегерана лишь при углублении водного кризиса. Об этом заявил министр энергетики страны Аббас Алиабади.

По его словам, проект подачи воды на столь большое расстояние является чрезмерно дорогостоящим и экономически нецелесообразным «в нормальных условиях». Министр подчеркнул, что в настоящее время акцент делается на строительстве крупных опреснительных станций в Чахбехаре, Бендер-Аббасе и Хузестане. Эти проекты должны улучшить ситуацию в южных провинциях и привлечь частные инвестиции.

Алиабади отметил, что при снижении нагрузки на юг часть водных ресурсов потенциально может быть перенаправлена в Тегеран и на север страны, однако этот вопрос требует дополнительного анализа и пока не рассматривается как приоритетный.

В то же время бывший министр транспорта Аббас Ахунди резко раскритиковал идею подачи морской воды в Тегеран, заявив, что подобные проекты игнорируют экологические риски и долгосрочные последствия.

Он подчеркнул, что «масштабные инициативы по опреснению и дискуссии о переносе столицы не решают первопричины водного дефицита, а лишь создают новые финансовые нагрузки», от которых выигрывают прежде всего подрядчики.