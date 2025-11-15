Японцы хотят ядерное оружие

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что в нынешних условиях Токио следует рассмотреть вопрос о возможности размещения на своей территории ядерного оружия США. Об этом 15 ноября сообщила газета Mainichi.

«По ее (Такаити – ред.) мнению, запрет на ввоз ядерного оружия может ослабить потенциал ядерного сдерживания США», — говорится в материале.

Такаити подчеркнула, что, поскольку безопасность Токио опирается на союз с Вашингтоном, прежние ограничения требуют пересмотра.

При этом оппозиция в Японии уже просила Такаити подтвердить приверженность трем неядерным принципам политики. Речь об обязательствах не обладать ядерным оружием, не производить его и не размещать на своей территории.

1 ноября газета Japan Times сообщила, что решение президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний может спровоцировать гонку вооружений между ядерными державами, из которой выгоду получит Китай. Издание отмечает, что, за исключением КНДР, ни одно государство за последние три десятилетия официально не проводило ядерных испытаний, но некоторые страны, включая США, регулярно запускают тесты систем доставки ракет.