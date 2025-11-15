USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Трамп снова критикует Европу

17:07 586

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европа кардинально изменилась из-за массовой иммиграции, которая, по его словам, «охватила Старый свет». Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу GB News.

«Мне грустно видеть, что произошло в Европе из-за иммиграции. Если посмотреть, то Европа уже не та. Я не могу сказать, что это касается всех мест, но почти всех. Впрочем, есть ряд исключений», — заявил Трамп.

Президент США не уточнил, какие именно страны он считает «исключениями», однако ранее неоднократно критиковал европейских лидеров за миграционную политику и «потерю национальной идентичности».

Комментарии Трампа прозвучали на фоне дискуссий в странах ЕС об усилении контроля на границах и новых правилах предоставления убежища, которые должны вступить в силу в 2026 году.

