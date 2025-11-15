Азербайджан против Ирана на даянге в Саудовской Аравии

Сегодня на Играх Исламской солидарности в Эр-Рияде начались соревнования по таэквондо.

В финальном блоке на даянг выйдут два представителя Азербайджана. Миная Акперова (46 кг) вышла в финал. Она победила соперниц из Палестины и Марокко. В финале Миная встретится с Сайна Каримирахжерди из Ирана.

Джавад Агаев (74 кг) поборется за бронзу. В 1/8 финала он одолел оппонента из Албании, в четвертьфинале - таэквондиста из Турции, но в полуфинале проиграл иорданцу. Его соперником в медальном бою будет иранец Али Хошравеш.

На данный момент в активе сборной Азербайджана на нынешней Исламиаде 39 медалей - 5 золотых, 13 серебряных и 21 бронзовая. В случае завоевания золотой награды мы поднимемся в медальной таблице на 6-е место.