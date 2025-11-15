Крупная «перезагрузка» энергогигантов Украины

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что совместно с премьер-министром Юлией Свириденко и министром экономики Алексеем Соболевым определен порядок действий. Речь идет об «Энергоатоме», «Нафтогазе Украины», «Укргидроэнерго» и «Операторе ГТС».

В «Энергоатоме» в течение недели должны создать условия для формирования профессионального наблюдательного совета и обеспечить дальнейшую «перезагрузку» правления. В «Укргидроэнерго» планируется срочный конкурс на руководителя компании и доформирование наблюдательного совета. В «Операторе газотранспортной системы Украины» также будет доформирован наблюдательный совет и проведен конкурс на должность генерального директора.

По «Нафтогазу Украины» из-за окончания контрактов нынешнего наблюдательного совета в январе следующего года будет объявлен конкурс, чтобы новый состав начал работу в январе 2026-го. Зеленский добавил, что в остальных крупных энергетических госкомпаниях также обновят представителей государства в наблюдательных советах.

Президент поручил обеспечить постоянную коммуникацию с правоохранительными и антикоррупционными органами, подчеркнув, что на любые выявленные схемы должен последовать оперативный и справедливый ответ, а прозрачность процессов в энергетике является приоритетом.

Ранее НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации в рамках операции «Мидас», влияющей на стратегические предприятия, включая «Энергоатом». По данным следствия, участники схемы получали 10–15% от стоимости контрактов. Среди фигурирующих в материалах следствия — бизнесмен Тимур Миндич («Карлсон»), министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко («Профессор»), исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов («Тенор») и бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк («Рокет»). После публикации информации министр энергетики Светлана Гринчук и министр юстиции Герман Галущенко подали в отставку, а Зеленский решил вывести их из состава СНБО.