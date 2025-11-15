Азербайджан нарастил морские перевозки

USD 1.7000
Объем грузов, перевезенных морским транспортом Азербайджана за январь–октябрь текущего года, составил 7 млн 724,7 тыс. тонн, что на 560,5 тыс. тонн, или 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, 48,1% от общего объема пришлось на нефтяные грузы. В 2025 году хозяйствующие субъекты транспортного сектора перевезли 198,3 млн тонн грузов, из которых 3,9% были доставлены морским путем.

В отчетный период морским транспортом было перевезено 21,3 тыс. пассажиров, что на 2 900 человек (12%) меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

