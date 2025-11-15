USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
В Польше ужесточают правила поддержки украинцев

19:40 572

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что подписал поправку о продлении программы социальной поддержки украинских беженцев в последний раз.

Это заявление он сделал на митинге, посвященном 100 дням его президентства. По словам Навроцкого, решение связано с необходимостью избежать управленческого хаоса, однако дальнейших пролонгаций программы он не планирует.

Президент подчеркнул, что украинцев в Польше следует рассматривать на тех же условиях, что и других национальных меньшинств, а система помощи должна быть «справедливой и ответственной» по отношению к польскому обществу. Он напомнил, что ранее отклонил предыдущую версию закона, поскольку она допускала получение пособия «800+» украинцами, не работающими в Польше, что Навроцкий назвал «несправедливым по отношению к полякам».

Азербайджан может стать ключевым игроком Авраамовых соглашений
Азербайджан может стать ключевым игроком Авраамовых соглашений FDD
20:46 675
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
18:25 5254
Трамп почти сдал Украину
Трамп почти сдал Украину экс-главред ВВС в интервью haqqin.az
12:43 5063
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале ФОТО
20:26 598
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
20:23 1069
Урбен не позволит забрать российские деньги
Урбен не позволит забрать российские деньги
19:56 1924
Победа – прелюдия к следующей войне
Победа – прелюдия к следующей войне кипящий котел - Ближний Восток
17:24 2328
Тайная операция СБУ в Новороссийске
Тайная операция СБУ в Новороссийске фото; видео; обновлено 18:55
18:55 3988
Техника переправилась дважды: российские войска штурмовали Новопавловку
Техника переправилась дважды: российские войска штурмовали Новопавловку обновлено 18:40
18:40 3681
Азербайджан против Ирана на даянге в Саудовской Аравии
Азербайджан против Ирана на даянге в Саудовской Аравии фото, обновлено 21:22
21:22 2277
Трамп снова критикует Европу
Трамп снова критикует Европу
17:58 1356

