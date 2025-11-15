В Польше ужесточают правила поддержки украинцев

Президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что подписал поправку о продлении программы социальной поддержки украинских беженцев в последний раз.

Это заявление он сделал на митинге, посвященном 100 дням его президентства. По словам Навроцкого, решение связано с необходимостью избежать управленческого хаоса, однако дальнейших пролонгаций программы он не планирует.

Президент подчеркнул, что украинцев в Польше следует рассматривать на тех же условиях, что и других национальных меньшинств, а система помощи должна быть «справедливой и ответственной» по отношению к польскому обществу. Он напомнил, что ранее отклонил предыдущую версию закона, поскольку она допускала получение пособия «800+» украинцами, не работающими в Польше, что Навроцкий назвал «несправедливым по отношению к полякам».