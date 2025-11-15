Удар по фармсектору Украины

Российские военные нанесли удар по складу одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Украины — компании «Оптима-Фарм» — расположенному в Днепре. В компании сообщили, что склад полностью уничтожен, однако среди сотрудников пострадавших нет. Размер нанесенного ущерба устанавливается. Объект обслуживал южные регионы Украины.

Это уже третье подобное повреждение инфраструктуры «Оптима-Фарм». 25 октября в Киеве были разрушены складской комплекс и офис компании, убытки тогда оценивались примерно в 100 млн долларов. В результате той атаки было утрачено около 20% месячного запаса лекарств Украины.

Кроме того, 28 августа в результате ракетного удара по Киеву был поврежден ещё один склад СП «Оптима-Фарм».