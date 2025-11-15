USD 1.7000
EUR 1.9792
RUB 2.1079
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Новость дня
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Удар по фармсектору Украины

19:57 926

Российские военные нанесли удар по складу одного из крупнейших фармацевтических дистрибьюторов Украины — компании «Оптима-Фарм» — расположенному в Днепре. В компании сообщили, что склад полностью уничтожен, однако среди сотрудников пострадавших нет. Размер нанесенного ущерба устанавливается. Объект обслуживал южные регионы Украины.

Это уже третье подобное повреждение инфраструктуры «Оптима-Фарм». 25 октября в Киеве были разрушены складской комплекс и офис компании, убытки тогда оценивались примерно в 100 млн долларов. В результате той атаки было утрачено около 20% месячного запаса лекарств Украины.

Кроме того, 28 августа в результате ракетного удара по Киеву был поврежден ещё один склад СП «Оптима-Фарм».

Азербайджан может стать ключевым игроком Авраамовых соглашений
Азербайджан может стать ключевым игроком Авраамовых соглашений FDD
20:46 675
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
18:25 5255
Трамп почти сдал Украину
Трамп почти сдал Украину экс-главред ВВС в интервью haqqin.az
12:43 5064
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале ФОТО
20:26 599
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
20:23 1069
Урбен не позволит забрать российские деньги
Урбен не позволит забрать российские деньги
19:56 1925
Победа – прелюдия к следующей войне
Победа – прелюдия к следующей войне кипящий котел - Ближний Восток
17:24 2328
Тайная операция СБУ в Новороссийске
Тайная операция СБУ в Новороссийске фото; видео; обновлено 18:55
18:55 3991
Техника переправилась дважды: российские войска штурмовали Новопавловку
Техника переправилась дважды: российские войска штурмовали Новопавловку обновлено 18:40
18:40 3682
Азербайджан против Ирана на даянге в Саудовской Аравии
Азербайджан против Ирана на даянге в Саудовской Аравии фото, обновлено 21:22
21:22 2277
Трамп снова критикует Европу
Трамп снова критикует Европу
17:58 1356

ЭТО ВАЖНО

