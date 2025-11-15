Париж о повреждении посольства Азербайджана в Киеве

USD 1.7000
Франция осудила ракетный удар по Киеву в ночь с 13 на 14 ноября, в результате которого пострадало посольство Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Франции.

В документе отмечается, что удар привел к повреждениям объектов энергетической инфраструктуры, жилых районов, больницы и дипломатического представительства Азербайджана, а также стал причиной многочисленных жертв и раненых, среди которых есть дети.

По информации МИД Франции, в атаке было задействовано около 430 беспилотных летательных аппаратов и 18 ракет. В заявлении говорится, что эти действия являются признаком дальнейшей эскалации и свидетельствуют об отсутствии стремления к миру.

Франция выразила солидарность с Украиной, ее гражданами, государственными структурами, а также сотрудниками посольства Азербайджана. В МИД вновь подтвердили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, подчеркнув намерение продолжать усиливать помощь стране совместно с партнерами и увеличивать давление на Россию для прекращения войны.

