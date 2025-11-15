Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату

USD 1.7000
Около 1,3 тыс. сотрудников компании «Лукойл», которые работают на месторождении в Басре, столкнулись с задержкой зарплаты на шесть недель из-за санкций США. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследовательскую организация Eco Iraq Observatory.

Сообщается, что сотрудники «Лукойла» получили только выписку о заработной плате на электронную почту без банковского перевода.

Речь идет о месторождении Западная Курна-2, которое разрабатывается на основе контракта, подписанного в январе 2010 года. Компании «Лукойл» в проекте принадлежит 75%, остальные 25% — иракской компании North Oil Company.

После введения новых американских санкций «Лукойл» объявил форс-мажор на месторождении, сообщало Reuters. Один из источников агентства рассказал, что компания прекратила сотрудничество со всеми работниками-иностранцами без гражданства РФ.

