Главная новость в США: участвовал ли Трамп в оргиях?

Лоялисты Дональда Трампа из MAGA (Make America Great Again) не обращали внимания на его угрозы в адрес оппозиционно настроенных политиков, на постоянные нарушения норм морали и этических стандартов за первый год у власти. Однако сейчас хозяин Белого дома столкнулся с серьезной проблемой. Его преследует дело финансиста-миллиардера Джеффри Эпштейна, осужденного за сексуальные преступления. Ему дали тюремный срок по обвинению в совращении десятков юных девушек, возраст которых часто не достигал и 14 лет. В 2019 году Эпштейн повесился в камере, однако собранное на него досье продолжает будоражить американский Конгресс и все общество. Достоянием нации на прошлой неделе стали письма, которые педофил отправил своей партнерше Гислейн Максвелл. В одном из них, датированном 2011 годом, он писал, что Трамп «провел часы в моем доме» с одной из жертв. В другом письме за 2019 год, адресованном некоему Майклу Вольфу, было сказано, что Трамп, «конечно, знал о девушках» и требовал от Гислейн прекратить нанимать юных красоток, которых та искала повсюду, включая персонал самого Трампа в его флоридском доме в Мар-а-Лаго.

Сам Эпштейн написал о Трампе, что тот не собирался раскрывать все секреты сексуального хищника. Но именно этот момент сейчас оказался в центре внимания конгрессменов. Они допускают, что Трамп, может быть, и не участвовал в оргиях, но точно знал о них, и это тоже до известной степени преступление. Письма, о которых идет речь, подстегнули членов Палаты представителей Конгресса ужесточить требование к раскрытию полного досье Эпштейна с его клиентским списком, в котором перечислены все высокопоставленные политики, финансисты и многие из тех, кто побывал на «острове любви» педофила. Карманная прокурорша Трампа Пэм Бонди во время президентских выборов говорила, что этот список «лежит на ее столе», но, когда выяснилось, что в нем присутствует имя Трампа, стала категорически это отрицать. Но сейчас для президента дела стали скалываться довольно угрожающе. В течение нескольких месяцев он оказывал давление на своих сторонников в MAGA, чтобы не допустить вынесения голосования по делу Эпштейна в Палате представителей. Но в последние дни от этого кворума стали откалываться все больше членов республиканцев, а некоторые из них готовы активно сотрудничать с демократами. Во время шатдауна открытых обсуждений проблемы не было. Но сейчас, когда состоялась клятва нового члена Палаты представителей, демократки из Аризоны Аделиты Грижалвы, группа сторонников публикации досье набрала 218 человек, и вопрос о голосовании уже на этой неделе встал ребром.

Это может быть настолько серьезным ударом по Трампу, что, если после промежуточных выборов большинство в Палате представителей перейдет к демократам, то даже может привести к импичменту. Но дело Эпштейна не единственное, что вызвало раскол в MAGA. От Трампа стала отходить даже такая его рьяная сторонница в прошлом, как конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. «Мы объединились вокруг вас, потому что поддержали программу America First, - говорит она. - Но сейчас видим, что президент все свое время посвящает внешней политике, а домашние дела его вроде не слишком интересуют». «Я за Америку превыше всего и только за Америку», - написала Тейлор Грин в социальной сети Х. Разозленный Трамп в ответ разразился такой репликой: «Она прекрасная женщина, и я не знаю, что с ней случилось, она явно сбилась с пути». Но большинство американцев, судя по критически низкому рейтингу президента (по данным CNN, он составляет всего 37 процентов), полагает, что это их лидер не может найти свой путь. Экономическая ситуация в США оставляет желать лучшего. Инфляция в стране после избрания Трампа пошла вверх, цены в супермаркетах растут. J.P. Morgan прогнозирует возможность начала рецессии в Америке до конца года.

В этих условиях непонимание Тейлор Грин и других ее коллег вызывает щедрость Трампа, который двумя порциями бросает Аргентине спасательный круг на 40 миллиардов долларов. В последнее время дискуссия развернулась и вокруг того, что администрация Трампа приглашает в страну слишком много иностранцев, выдавая им рабочие визы H-1B. «Не забывайте, что идея MAGA была моей, - говорит в интервью ведущая Fox News Лора Ингрэм. – Но, если вы хотите поднять зарплату американским рабочим, вы не можете наводнять страну десятками, сотнями тысяч иностранцев». Республиканцев больше всего беспокоит то, что разочарование в нем его ядерной базы может привести к самым негативным результатам на промежуточных выборах в ноябре 2026 года. Некоторые социологи говорят, что раскол внутри MAGA сократит явку к урнам сторонников Трампа, и демократы получат большинство в Палате представителей Конгресса.