Присоединение Казахстана к «Авраамовым соглашениям» открывает новые возможности как для стран Центральной Азии, так и для Азербайджана, пишет американский аналитический центр Foundation for Defense of Democracies (FDD). В публикации подчеркивается, что возможное участие Казахстана, Азербайджана и Узбекистана в соглашениях может создать политически безопасный прецедент для расширения мирного процесса и усиления роли США в регионе.

FDD напоминает, что Азербайджан уже развивает стратегическое сотрудничество с Израилем в сферах обороны и энергетики. Южный газовый коридор, обеспечивающий поставки каспийского газа в Европу, делает Баку важным партнером для диверсификации энергетических маршрутов Европы и укрепления региональной безопасности.

По мнению экспертов, Казахстан, ставший первой страной Центральной Азии, официально присоединившейся к «Авраамовым соглашениям», создаёт прецедент для соседних государств. Это рассматривается как сигнал открытости региона к новым формам сотрудничества с США и Израилем.

Эксперты FDD считают, что возможное участие Азербайджана в соглашениях может стать значимым шагом для укрепления региональной стабильности, расширения экономических связей и повышения энергетической безопасности Европы.

