Северная Корея резко сократила поставки боеприпасов в Россию

Северная Корея значительно сократила поставки артиллерийских снарядов в Россию из-за исчерпания складских запасов. Об этом в интервью Reuters рассказал заместитель главы Управления военной разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, всего с 2023 года КНДР поставила России 6,5 миллиона артиллерийских снарядов. Но из-за исчерпания складских запасов в этом году объемы поставок уже были примерно вдвое меньше, чем в 2024-м.

Скибицкий добавил, что, например, в сентябре поставок снарядов из КНДР в Россию не зафиксировали вообще, но в октябре что-то снова поставили.

Представитель ГУР также уточнил, что около половины снарядов, поставленных Пхеньяном, были настолько старыми, что россиянам пришлось отправлять их на военные заводы для ремонта и приведения в надлежащее состояние.

По словам Скибицкого, на фоне сокращения складских запасов артиллерийских снарядов Северная Корея наладила массовое производство военных FPV-дронов и беспилотников среднего радиуса действия.

"Они учатся, они изучают свой опыт (в этой войне), чтобы расширить производство на собственной территории", - сказал представитель ГУР.