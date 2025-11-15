USD 1.7000
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб
Разбился еще один самолет Турции: пилот погиб

Северная Корея резко сократила поставки боеприпасов в Россию

20:59 480

Северная Корея значительно сократила поставки артиллерийских снарядов в Россию из-за исчерпания складских запасов. Об этом в интервью Reuters рассказал заместитель главы Управления военной разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, всего с 2023 года КНДР поставила России 6,5 миллиона артиллерийских снарядов. Но из-за исчерпания складских запасов в этом году объемы поставок уже были примерно вдвое меньше, чем в 2024-м. 

Скибицкий добавил, что, например, в сентябре поставок снарядов из КНДР в Россию не зафиксировали вообще, но в октябре что-то снова поставили.

Представитель ГУР также уточнил, что около половины снарядов, поставленных Пхеньяном, были настолько старыми, что россиянам пришлось отправлять их на военные заводы для ремонта и приведения в надлежащее состояние.

По словам Скибицкого, на фоне сокращения складских запасов артиллерийских снарядов Северная Корея наладила массовое производство военных FPV-дронов и беспилотников среднего радиуса действия.

"Они учатся, они изучают свой опыт (в этой войне), чтобы расширить производство на собственной территории", - сказал представитель ГУР.

Азербайджан может стать ключевым игроком Авраамовых соглашений
Азербайджан может стать ключевым игроком Авраамовых соглашений FDD
20:46 689
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии
Алиев в Ташкенте с лидерами Центральной Азии фото; обновлено 18:25
18:25 5262
Трамп почти сдал Украину
Трамп почти сдал Украину экс-главред ВВС в интервью haqqin.az
12:43 5069
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале
Чемпионат Европы в Гяндже: Азербайджан в финале ФОТО
20:26 605
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
Сотрудники «Лукойла» перестали получать зарплату
20:23 1076
Урбен не позволит забрать российские деньги
Урбен не позволит забрать российские деньги
19:56 1930
Победа – прелюдия к следующей войне
Победа – прелюдия к следующей войне кипящий котел - Ближний Восток
17:24 2333
Тайная операция СБУ в Новороссийске
Тайная операция СБУ в Новороссийске фото; видео; обновлено 18:55
18:55 4000
Техника переправилась дважды: российские войска штурмовали Новопавловку
Техника переправилась дважды: российские войска штурмовали Новопавловку обновлено 18:40
18:40 3688
Азербайджан против Ирана на даянге в Саудовской Аравии
Азербайджан против Ирана на даянге в Саудовской Аравии фото, обновлено 21:22
21:22 2282
Трамп снова критикует Европу
Трамп снова критикует Европу
17:58 1356

